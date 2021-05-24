Замначальника київського метро зазначила, що на сьогодні "підземка" працює в збиток.

Подорожчання вартості проїзду в київському метро є неминучим.

Про це повідомила заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі телеканалу "Київ", передають "Коментарі".

Макогон зазначила, що на сьогодні столичне метро працює в збиток, а собівартість проїзду в "підземці" становить понад 20 гривень. Разом із тим вона зазначила, що остаточний тариф поки не затверджений, але він буде "компромісним".

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Чиновниця додала, що метрополітен вже направив усі необхідні документи в профільний департамент з транспорту, тепер питання вартості проїзду будуть аналізувати економісти й фахівці управління цінової політики Київської міської державної адміністрації.

Зростання цін на проїзд у Києві: що відомо

13 травня трудові колективи транспортних комунальних підприємств "Київський метрополітен" і "Київпастранс" заявили про те, що просять столичну владу підвищити тариф на проїзд.

КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" просять мера Віталія Кличка і депутатів Київради негайно вирішити питання й підтримати підприємства.

Одним із шляхів розв'язання проблеми транспортники бачать у збільшенні діючого тарифу на перевезення пасажирів.

У метрополітені зазначають, що на 2021 рік "економічно обґрунтованим" є тариф у розмірі 21,05 грн, у "Київпастрансі" - 25,18 грн для трамваїв, тролейбусів, автобусів і 78,9 грн - для міської електрички.

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Автор: Олександр Топчій