Водій, який перевозив конструкцію, пояснив, що ненадійно закріпив вантаж.

У столиці поліція розшукала 37-річного водія, який допустив падіння металевої конструкції з Північного мосту у Дніпро.

30 квітня у Києві з Північного мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором, повідомляється у Telegram-каналі столичної Патрульної поліції.

"Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Патрульні за допомогою інформаційних баз та камер відеоспостереження розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.

Правоохоронці склали на водія протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також викликали слідчих.

Як повідомлялося, 28 квітня у селищі Баришівка на Київщині нетверезий водій легковика збив пішохода та врізався в електроопору. Постраждалий зазнав тяжких травм.

Вас також можуть зацікавити новини: