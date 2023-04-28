На Київщині нетверезий водій влаштував аварію. ДТП сталася у селищі Баришівка – там автівка збила пішохода та врізалася в електроопору.
Як повідомили в поліції Київщини, 37-річний кермувальник легковика "Volkswagen Passat" здійснював маневр обгону, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішохода. Зазначається, що потерпілий перебуває у тяжкому стані.
За фактом ДТП правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 - 1 ККУ.
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