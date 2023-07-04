Пральна машинка давно і міцно увійшла в наш побут, проте мало хто замислюється про те, що навіть у вимкненому стані цей агрегат вимагає особливого до себе ставлення. Про те, чи потрібно закривати дверцята пральної машини - читайте в матеріалі.

Пральна машинка настільки міцно увійшла в наше життя, що вже жодна господиня не уявляє своє життя без цього блага цивілізації. Однак мало хто знає, що більшість з нас при використанні машинки щоразу роблять одну й ту саму фатальну помилку.

Ми розповімо вам, чи можна залишити пралку без нагляду і чому в деяких апаратах з часом з'являється затхлий запах.

Чи можна залишити пралку без нагляду

Теоретично так, можна. Згідно з інструкцією, це розумна техніка, яка працює за заздалегідь заданою програмою. В ідеалі машинка закінчить прання в обраному вами режимі, прополоще білизну, зіллє воду і після режиму віджиму вимкнеться. Здавалося б, що може піти не так.

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На жаль, як показує практика, не так може піти абсолютно все. Якщо у вас забиті труби, під час зливу вода з машинки буде йти не в каналізацію, а на вашу підлогу. Якщо шланг зливу зносився або потріскався - прання закінчиться потопом. Та ж проблема трапиться, якщо шланг зливу просто банально спаде через ослаблення гайки, яка через часту вібрацію може злегка відкрутитися.

Погодьтеся, якщо в цей момент ви будете вдома і відразу ж вживете заходів, наслідки катастрофи будуть набагато менш болючими. А ось якщо така ситуація станеться, коли підете на роботу, ввечері на вас чекатиме не лише зіпсований ламінат, а й розгнівані сусіди. Тому, запам'ятайте раз і назавжди: будь-яка техніка може дати збій, а це значить, що навіть найсучаснішу машинку не можна залишати без нагляду.

Якщо вам терміново потрібно піти, пам'ятайте, що набагато простіше відкласти прання, ніж потім довго і старанно відкладати гроші на ремонт собі і сусідам.

Чого не можна робити після закінчення прання

Пральна машинка - це техніка, яка вимагає до себе поваги і при неправильній експлуатації ви можете зіткнутися з серйозними проблемами. Саме тому, коли агрегат подасть сигнал про те, що режим прання закінчений, категорично не можна:

залишати мокру білизну в барабані до висихання;

діставати мокру білизну з увімкненої в мережу машинки;

відкривати люк до того, як ви натиснете кнопку вимикання машинки;

мити або протирати внутрішню частину агрегату, який підключений до мережі;

сушити білизну на відкритих дверцятах машинки;

ставати ногами на верхню кришку апарату або ставити на нього предмети вагою 50 кг і більше.

Тому постарайтеся ніколи не ставити на машинку нічого важкого. Крім того, врахуйте, що мікрохвильовка або будь-яка інша техніка, що стоїть на кришці пралки - це дуже погана ідея.

Чи потрібно закривати двері в пральній машині

Якщо машинка вимкнена, дверцята завжди мають бути злегка відкриті. Річ у тім, що під час віджиму частина води все-одно залишається в барабані. Ніколи всі 100% рідини не потраплять у злив. Як правило вода залишається в самому барабані і в гумових прокладках навколо люка.

І якщо рештки води з барабана вбере білизна, яка там ще лежить, то в гумовому ободі навколо люка вона залишиться до тих пір, поки не висохне, або ви її не витрете.

Це означає, що у пральній машинці завжди вологе середовище, навіть коли апарат вимкнений. При закритих дверцятах вже через 10 годин в машинці почнуть з'являтися бактерії. Як результат - досить швидко утворюється цвіль і затхлий запах.

Працівники хімчисток запевняють, що саме дверцята - найпроблемніша деталь будь-якого апарату, як побутового, так і промислового.

Річ у тім, що багато хто побоюється, що відкрита пральна машина - це додаткове навантаження на петлі, і з часом люк почне провисати і буде не щільно закриватися.

Однак закритий люк - це не менш серйозна проблема у вигляді цвілі та смороду. Саме тому працівники хімчисток кажуть, що відповідь на питання про те чи потрібно закривати дверцята пральної машини, знаходиться посередині між "так" та "ні". Дверцята мають бути прочинені, і ніяк інакше.

Розкритий навстіж люк дійсно буде тиснути на петлі, і вони почнуть провисати. Крім того, це просто незручно, і зрештою хто-небудь обов'язково зачепить відкриті дверцята, ризикуючи зламати їх або вирвати разом з кріпленням. Закриты дверцята стануть розсадником для бактерій. Тому запам'ятайте, що машинка в стані спокою завжди має бути прочинена таким чином, щоб до барабану був доступ свіжого повітря.

Раніше ми писали про те, як ефективно очистити барабан пральної машини.

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