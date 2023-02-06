УНІАН розібрався, чому пакети та коробки цікавлять котиків більше, ніж дорогі девайси із зоомагазинів.

Інколи вашому котику не потрібні всі найкращі іграшки із зоомагазинів, коли у квартирі є коробка чи пакет. Коти миттю зацікавлюються ними, але чому коти люблять сидіти у пакетах?

Раніше ми розповідали, як відучити кішку дряпати шпалери та меблі, а сьогодні розкриємо секрет, чому коти люблять коробки та пакети.

Домашні котики майже на 90% позбавлені своїх інстинктів, але нудьга інколи пробуджує їхню дику природу, особливо коли поруч є коробка, дорожня сумка, валіза, чи пакет.

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Чому коти сидять у коробках та пакетах - цікаве пояснення

На думку зоологів, коти сприймають коробки та сумки як схованку для засідки на здобич. Водночас пакет, який шуршить, вони сприймають як, власне, здобич. Саме тому коти інколи борються з пакетом.

Фахівці також підмітили, що у котів чутливий нюх. Саме тому їх важко відірвати від пакету, який тільки що принесли з вулиці. А від дорожньої сумки, яку привезли з подорожі, кіт буде у захваті. У більшості випадків домашній кіт сховається у сумку та буде довго нюхати її запах.

Інколи коти поводяться дивно з пакетами. Власники пухнатих інколи задумуються, чому кішки люблять облизувати пакети. Пояснення вкрай елементарне, адже вони відчувають запах того, що зберігалося у ньому. Якщо у пакеті були якісь смаколики, котик відчує їх та захоче спробувати на смак, тому й облизує.

До речі, цікавий факт - сільські коти проявляють менший інтерес до пакетів та коробок. Вони багато часу проводять на вулиці, тому не нудьгують. Додому такі котики приходять поїсти та переночувати.

Чи можна кішці грати з пакетом та коробкою - будьте уважні

Ветеринари кажуть, що можна, адже це безпечні забавки, якщо ви стежете за процесом. Втім, будьте обережні із поліетиленовими пакетами. Котик може проковтнути його частинки та нашкодити своєму травленню.

Чому коти люблять гризти коробки - реальна причина

Ветеренари радять насторожитися, якщо у вашого улюбленця з'явився інтерес до неїстівних предметів. У деяких випадках це може свідчити про збочений апетит кота. Таким способом кіт може реагувати на стрес, нестачу вітамінів, проблеми зі здоров'ям або бажання привернути до себе увагу.

Нерідко фахівців запитують, як відучити кішку гризти пакети чи коробки. До цього варто підійти комплексно. По-перше, приберіть з поля зору тварини пакети, коробки та інші предмети, які вона гризе, простежте за зміною її поведінки у цей період. По-друге, зверніться до ветеренара. Можливо, котику потрібні заспокійливі або комплекс вітамінів.

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