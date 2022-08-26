Для ідеального кольору одягу не завжди потрібен суперзасіб для прання, а лише кілька лаврових листків.

У кожної господині є власні секрети ідеального прання, але чи знаєте ви, що вау-ефекту можна досягти, просто поклавши у пральну машинку лавровий лист? Звісно, такий "експеримент" спочатку викликає досить скептичні думки, але варто лише спробувати.

УНІАН розповідає, як врятувати ваш одяг та білизну лавровим листком.

Лавровий лист у пральну машину клали ще наші бабусі. Старше покоління точно знає про цей трюк, але з настанням ери величезного асортименту пральних засобів про цей спосіб раптом забули. Попри це в інтернеті чимало відгуків про "лаврушку" у пральній машині. Хоча, ви можете запитати про цей спосіб у мами, бабусі, тітки, чи навіть сусідки.

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Для чого лавровий лист кладуть у пральну машину?

З часом більшість одягу втрачає свій колір через регулярне прання, зношування та сумнівну якість. Для багатьох з нас це проблема, особливо коли річ стала нашою улюбленою.

"Лаврушка" допоможе освіжити тканину, зберегти її колір та навіть зробити його яскравішим.

Як використовувати лавровий лист для прання?

Існує кілька способів прання з лавровим листком. Кожен з них приносить користь, але інколи господині модернізують рецепт. Розглянемо кілька способів.

Спосіб 1 : змішайте 10 лаврових листків та 4 столових ложок харчової соди у невеликому мішечку, а потім покладіть його у барабан машини разом з одягом. Періть при температурі не менше 30 градусів.

Результат : ви будете у захваті від кольорів вашого одягу. Вони стануть яскравішими та блискучими.

Спосіб 2 : помістіть вашу білизну у великий таз. Тепер займіться приготуванням лаврового відвару. Закип'ятіть у каструлі 10 лаврових листків та 4 столові ложки соди. Помішуйте та залиште на вогні приблизно на 20 хвилин, а потім дайте рідині охолонути. Холодну рідину залийте в таз та залиште на весь день. Після цього виперіть одяг звичним способом.

Результат : гарантовано насичений колір вашого одягу.

Раніше УНІАН писав про 7 правил догляду за пральною машиною, які подовжать життя техніки. Детальніше - у матеріалі.

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