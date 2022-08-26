Прання з лавровим листком зробить ваш одяг яскравим / фото ua.depositphotos.com

У кожної господині є власні секрети ідеального прання, але чи знаєте ви, що вау-ефекту можна досягти, просто поклавши у пральну машинку лавровий лист? Звісно, такий "експеримент" спочатку викликає досить скептичні думки, але варто лише спробувати.

УНІАН розповідає, як врятувати ваш одяг та білизну лавровим листком.

Лавровий лист у пральну машину клали ще наші бабусі. Старше покоління точно знає про цей трюк, але з настанням ери величезного асортименту пральних засобів про цей спосіб раптом забули. Попри це в інтернеті чимало відгуків про "лаврушку" у пральній машині. Хоча, ви можете запитати про цей спосіб у мами, бабусі, тітки, чи навіть сусідки.

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Для чого лавровий лист кладуть у пральну машину?

З часом більшість одягу втрачає свій колір через регулярне прання, зношування та сумнівну якість. Для багатьох з нас це проблема, особливо коли річ стала нашою улюбленою. 

"Лаврушка" допоможе освіжити тканину, зберегти її колір та навіть зробити його яскравішим.

Існує кілька способів прання з лавровим листком / фото ua.depositphotos.com

Як використовувати лавровий лист для прання?

Існує кілька способів прання з лавровим листком. Кожен з них приносить користь, але інколи господині модернізують рецепт. Розглянемо кілька способів.

  • Спосіб 1: змішайте 10 лаврових листків та 4 столових ложок харчової соди у невеликому мішечку, а потім покладіть його у барабан машини разом з одягом. Періть при температурі не менше 30 градусів.

Результат: ви будете у захваті від кольорів вашого одягу. Вони стануть яскравішими та блискучими.

  • Спосіб 2: помістіть вашу білизну у великий таз. Тепер займіться приготуванням лаврового відвару. Закип'ятіть у каструлі 10 лаврових листків та 4 столові ложки соди. Помішуйте та залиште на вогні приблизно на 20 хвилин, а потім дайте рідині охолонути. Холодну рідину залийте в таз та залиште на весь день. Після цього виперіть одяг звичним способом.

Результат: гарантовано насичений колір вашого одягу.

Раніше УНІАН писав про 7 правил догляду за пральною машиною, які подовжать життя техніки. Детальніше - у матеріалі.

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