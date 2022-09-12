У цій статті ви дізнаєтеся, навіщо кладуть лимон біля ліжка, і чи корисний лимон з сіллю для горла.

Всі знають, що лимон є цитрусовим фруктом, який багато в чому корисний для організму людини. Однак не всі здогадуються про те, що цей цитрус можна використовувати не тільки для додавання "кислинки" в стравах і напоях.

УНІАН розповідає, для чого лимон з сіллю можна використовувати як на кухні, так і в спальні.

Лимон з сіллю: користь і шкода

У лимоні міститься маса корисних активних компонентів, які допомагають при підвищеному тиску, нудоті, лихоманці і багатьох інших проблемах. Плоди також ефективні в боротьбі із зайвою вагою. Не варто забувати і про користь лимона з сіллю для горла, така закуска допомагає позбутися від болю і першіння.

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Навіщо кладуть лимон біля ліжка

Якщо залишити лимон з сіллю біля ліжка, у вас покращиться сон, підніметься настрій і не буде багатьох хвороб.

Запах лимона з сіллю допомагає краще заснути і прокинутися бадьорим. Більш того, цитрусовий аромат бореться з закладеністю носа і знижує кров'яний тиск.

Лимон з сіллю біля ліжка також допомагає краще сконцентруватися і не розбурхувати при цьому нервову систему. Люди, які засинають і прокидаються, вдихаючи аромат лимона, менше сумують і не страждають від депресій. Крім цього, цитрус полегшує симптоми нудоти і тривоги. Залиште лимон з сіллю на ніч у своїй спальні і ви забудете про стрес і недосипання!

Лимон з сіллю для схуднення

Солоні лимони дуже корисні для шлунково-кишкового тракту. Вони допомагають скинути зайву вагу, покращують якість шкіри. Також варто відзначити, що лимон з сіллю є відмінною закускою, вони вдало доповнюють багато страв.

Щоб приготувати лимони з сіллю вам знадобляться: 5 лимонів, кухонна сіль (жменька) і трохи питної соди. Свіжі плоди потрібно вимити у воді з содою і дати цитрусам обсохнути. Потім на лимонах потрібно зробити два надрізи з боків і два хрестоподібних надрізу вгорі і внизу. В отримані отвори засипте сіль, утрамбуйте цитруси в скляну ємність, пересипаючи їх сіллю. Солоні лимони можна пробувати вже через три дні. Ємність з ними потрібно зберігати в темному місці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як правильно збирати гриби в лісі.

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