Ці предмети випромінюють погану енергетику, яка відлякує фінанси.

Розповідаємо, як предмети з вашого будинку варто викинути, щоб вони не відлякували прихід грошей в сім'ю.

Старе взуття

Якщо ви зберігаєте вдома старе взуття, це означає, що енергія минулого часу вас переслідує. Якщо рука не піднімається викинути класну, але вже дуже стару пару, можете віддати їх нужденним. Однак з дому цю річ варто винести негайно.

Непотрібні кружки

Якщо у вас вдома є тріснута, надбита або непотрібна кружка, краще позбудьтеся її. Такі речі накопичують в собі енергію від сварок, скандалів і з'ясувань відносин, що відбулися в будинку. Вони негативно впливають не тільки на фінансове благополуччя людей, що живуть тут, але і на удачу. Напевно ви помічали, що останнім часом вас переслідують суцільні негаразди і неприємності?

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Багато порожніх ємностей

Це стосується банок, ваз, пляшок та іншого, чим ви не користуєтеся. В даному випадку порожнеча притягує порожнечу. Тому або заповніть ємності чимось, або приберіть їх з дому.

Якщо річ ви не можете викинути, то заповніть її чимось. Наприклад, в вазу поставте квіти або покладіть пару монеток.

Дрібнички

Зверніть увагу на елементи інтер'єру, які є у вас вдома. Статуетки жаби і собаки ніяк не притягують удачу і гроші, а навпаки блокують енергію змін, прихід нових можливостей і ресурсів.

Старі газети і журнали

Ці речі не просто припадають пилом у вас вдома, а ще й накопичують погані новини. А, як відомо, речі, які збирають погану енергетику, здатні її ще й притягувати. Тому або спаліть їх, або здайте на макулатуру.

Якщо мова йде про книги, які вам шкода викинути, то віддайте їх в бібліотеку, продайте або передайте комусь, кому вони можуть бути цікаві. Пам'ятайте, що вміння позбавлятися від старих непотрібних речей - дуже корисне. Так ви відкриваєте дорогу для чогось нового.

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