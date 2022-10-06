Розповідаємо, як не можна називати дитину, щоб не зламати їй життя, і не обрати для неї погану долю.

Питання того, як можна назвати дитину, щоб зіпсувати їй життя, дуже актуальне. Адже кожні батьки хочуть для свого спадкоємця кращого майбутнього. Розповідаємо, які імена можна обирати, а які можуть принести нещастя вашому малюкові.

10 імен, якими не можна називати дітей

Спочатку поговоримо про те, які імена краще не давати дівчаткам. Фахівці відповідають, що найбільш невдалими є такі варіанти: Олександра, Людмила, Тамара, Віра, Надія, Ілона, Інна, Ельвіра, Гелія і Олімпіада.

Також експерти розповіли, якими іменами не можна називати хлопчиків. Це імена Анатолій, Роман, Вадим, Адам, Юліан, Євфимій, Меркурій, Август, Агап і Платон.

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Як назвати дитину в 2022

Найбільш вдалими іменами для новонароджених цього року є Володимир, Михайло, Данило, Ярослав, Артем і Олександр. Кращі імена дівчинці 2022: Кіра, Любов, Олеся, Надія, Лілія, Роза, Аріка.

Психологи стверджують, що діти з такими іменами володіють досить сильним характером, ростуть дуже уважними, активними, винахідливими. Вони не схильні приймати поспішні рішення, завжди відповідально проявляють себе як в юному віці, так і в зрілому.

Як назвати дитину в 2023

Кращі імена для дівчинки 2023: Дарина, Олена, Уляна, Заріна, Єлизавета, Вероніка, Світлана, Олена. Як стверджують астрологи, якщо назвати свою дитину в наступному році саме таким ім'ям, то у дівчинки 100% буде щаслива доля, хороша кар'єра, люблячий чоловік і міцна щаслива сім'я.

Що робити, якщо не знаєш як назвати дитину

Якщо ви довгий час намагаєтеся придумати вдале ім'я для дитини, але у вас не виходить знайти нічого дійсно підходящого, спробуйте залишити свої спроби пошуку на кілька днів. Як правило, найкращі варіанти приходять на "свіжу" голову.

Якщо ви хочете щось креативне, і плануєте ознайомитися з усіма можливими варіантами, купіть звичайний словник імен зі значеннями, вивчіть його. Однак перед тим, як остаточно визначитися з відповіддю, обов'язково вивчіть значення імені дитини.

Астрологи радять шукати імена для дівчаток і імена для хлопчиків безпосередньо після народження дитини. Ім'я варто підбирати виходячи з дати і часу, коли дитина була народжена.

Нагадаємо, перукар розповіла, як пофарбувати волосся в домашніх умовах і не зіпсувати зачіску.

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