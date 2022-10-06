Питання того, як можна назвати дитину, щоб зіпсувати їй життя, дуже актуальне. Адже кожні батьки хочуть для свого спадкоємця кращого майбутнього. Розповідаємо, які імена можна обирати, а які можуть принести нещастя вашому малюкові.
10 імен, якими не можна називати дітей
Спочатку поговоримо про те, які імена краще не давати дівчаткам. Фахівці відповідають, що найбільш невдалими є такі варіанти: Олександра, Людмила, Тамара, Віра, Надія, Ілона, Інна, Ельвіра, Гелія і Олімпіада.
Також експерти розповіли, якими іменами не можна називати хлопчиків. Це імена Анатолій, Роман, Вадим, Адам, Юліан, Євфимій, Меркурій, Август, Агап і Платон.
Як назвати дитину в 2022
Найбільш вдалими іменами для новонароджених цього року є Володимир, Михайло, Данило, Ярослав, Артем і Олександр. Кращі імена дівчинці 2022: Кіра, Любов, Олеся, Надія, Лілія, Роза, Аріка.
Психологи стверджують, що діти з такими іменами володіють досить сильним характером, ростуть дуже уважними, активними, винахідливими. Вони не схильні приймати поспішні рішення, завжди відповідально проявляють себе як в юному віці, так і в зрілому.
Як назвати дитину в 2023
Кращі імена для дівчинки 2023: Дарина, Олена, Уляна, Заріна, Єлизавета, Вероніка, Світлана, Олена. Як стверджують астрологи, якщо назвати свою дитину в наступному році саме таким ім'ям, то у дівчинки 100% буде щаслива доля, хороша кар'єра, люблячий чоловік і міцна щаслива сім'я.
Що робити, якщо не знаєш як назвати дитину
Якщо ви довгий час намагаєтеся придумати вдале ім'я для дитини, але у вас не виходить знайти нічого дійсно підходящого, спробуйте залишити свої спроби пошуку на кілька днів. Як правило, найкращі варіанти приходять на "свіжу" голову.
Якщо ви хочете щось креативне, і плануєте ознайомитися з усіма можливими варіантами, купіть звичайний словник імен зі значеннями, вивчіть його. Однак перед тим, як остаточно визначитися з відповіддю, обов'язково вивчіть значення імені дитини.
Астрологи радять шукати імена для дівчаток і імена для хлопчиків безпосередньо після народження дитини. Ім'я варто підбирати виходячи з дати і часу, коли дитина була народжена.
Нагадаємо, перукар розповіла, як пофарбувати волосся в домашніх умовах і не зіпсувати зачіску.