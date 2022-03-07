Хто отримає 6500 грн під час війни, коли це трапиться і яка процедура — з'ясував УНІАН.

На українців, які втратили роботу через напад Росії, чекає допомога від держави під час війни. Розмір її - 6500 гривень, а оформляється вона через Дію за аналогією з "ковідною тисячею".

Коли можна отримати 6500 від Зеленського

Програма починає працювати з 7 березня 2022 року.

Хто отримає 6500 грн

На допомогу від держави можуть претендувати:

Діючі ФОП 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік. Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік – крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного страхування та Державної служби.

Жителі яких територій отримають 6500 від держави

Список територій, жителі яких мають право на виплати, затверджується Кабміном за поданням даних від ДСНС. На даний момент це:

Київська область та м. Київ,

Миколаївська,

Чернігівська,

Сумська,

Запорізька,

Харківська,

Херсонська,

Луганська,

Донецька.

Виплата 6500 - як отримати

Офіційно Мінцифри досі не оприлюднило алгоритм. Але вже відомо, що оформлення буде здійснюватися через Дію за принципом єПідтримки (як оформлялася "ковідна тисяча"):

зайти в програму Дія - розділ Послуги - єПідтримка;

оформити заявку на отримання допомоги;

натиснути унизу кнопку "Отримати допомогу";

вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;



Відомо, що на цю програму виділено в цілому 21,5 млн грн.

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