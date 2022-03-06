Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто, через застосунок "Дія".

Українці, в яких Росія забрала можливість працювати, вже наступного тижня почнуть отримувати допомогу у 6,5 тис. грн.

Про це під час свого відеозвернення заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступного тижня запрацює оновлена програма "єПідтримка". В рамках цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6500 гривень", – сказав він.

Також він підтвердив, що програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто, через застосунок "Дія".

"Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу. А далі кожен з вас має почати працювати заради України та нашої перемоги", – додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підготував спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату по 6,5 тис. грн українцям, які втратили роботу через вторгнення Росії.

Своєю чергою у Мінфіні запевнили, що пенсії, зарплати, соціальні виплати громадяни отримуватимуть вчасно і в повному обсязі.

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