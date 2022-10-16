Пропонуємо вам кілька лайфхаків, як почистити білі кросівки в домашніх умовах з мінімальною витратою коштів і енергії.

Білі кросівки або кеди - невід'ємний атрибут будь-якого літа або весни. Але доглядати за білосніжним взуттям не так вже й просто!

Пропонуємо вам кілька лайфхаків, як почистити білі кросівки в домашніх умовах, а також, які засоби для чищення білого взуття потрібно мати вдома.

Як прибрати бруд з білого взуття

В першу чергу зверніть увагу, з якого матеріалу зроблені ваші кросівки:

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взуття з тканини можна прати в машинці,

зі шкіри, замші або нубуку доведеться чистити вручну.

Щоб почистити білі кросівки, виготовлені з різних елементів - як тканини, так і шкіри, варто звернути увагу на кілька крутих способів очищення, які доступні в домашніх умовах.

Наприклад, міцелярна вода, яка використовується для зняття макіяжу, відмінно справляється з невеликими плямами на кросівках. Щоб почистити білі кросівки шкіряні, просто протріть вологим ватним диском взуття.

Також може виручити крохмаль і молоко: змішайте їх в рівних пропорціях і протріть поверхню кросівок, після чого змийте вологою ганчіркою.

Для стареньких кросівок підійдуть спеціальні відбілювачі. Але майте на увазі, що відбілювач потрібно наносити по всій тканині взуття, інакше ризикуєте отримати плямисті кроси.

Універсальним домашнім засобом для чищення білих кросівок є господарське мило - його можна використовувати на шкіряне і текстильне взуття, проте мити замшу або нубук не рекомендується – засіб може залишити плями і патьоки.

Як почистити білі шкіряні кросівки від жовтизни

Щоб позбутися від жовтизни на кросівках, можна використовувати зубну пасту і лимонний сік з водою.

Наприклад, зубна паста з відбілюючим ефектом працює не гірше відбілювача і допоможе позбутися від сірості або жовтизни на підошві кросівок. Просто нанесіть пасту на взуття і гарненько потріть щіткою, після чого змийте водою.

Як відчистити білі кросівки в пральній машині

Як почистити білі кросівки з тканини? Тут трохи простіше: текстильні кросівки можна прати як вручну, так і в пральній машинці. Але зверніть увагу на температуру прання і сушку кросівок:

не періть кросівки на високих температурах - взуття може зменшитися в розмірах, але ось холодна вода може не відіпрати складні плями, тому слід дотримуватися золотої середини;

вибирайте щадний режим 30 градусів за Цельсієм;

радимо прати кросівки разом зі старими рушниками або покласти взуття в спеціальні мішечки для прання чи в стару наволочку;

сушити кросівки після прання в машинці потрібно природно, на відкритому повітрі. Автоматична сушка в машині може деформувати і пошкодити взуття.

Як почистити кросівки із замші

Для замші необхідно використовувати спеціальну щітку, щоб підняти ворс і прибрати бруд. Для цього гарненько спіньте щіткою засіб для чищення на кросівках і приберіть його після очищення.

Крім того, щоб зберегти вигляд і форму замшевого взуття, радимо при сушінні набити кросівки зсередини газетами або серветками і залишити до повного висихання.

Тепер ви знаєте, як почистити білі кросівки за допомогою зубної пасти, як почистити білі сітчасті кросівки від бруду, як почистити білі кросівки від жовтизни, а так само як відмити білі кросівки зі шкірозамінника. Сподіваємося, ці поради вам буду корисні.

Також зверніть увагу, раніше УНІАН писав, як швидко висушити взуття за 5 хвилин, або як відіпрати домашні капці від бруду - впевнені, вам стане в пригоді така інформація!

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