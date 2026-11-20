Прем'єра другого сезону запланована на 19 лютого 2027 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав тизер другого сезону юридичного серіалу-анлології "Презумпція невинуватості" (Presumed Innocent).

Цього разу в центрі сюжету опиниться адвокатка-початківиця Лейла Рейнольдс, що береться за свою першу гучну справу про вбивство. Однак інші деталі про сюжет нового сезону поки не розголошуються.

Головні ролі у другому сезоні зіграли Рейчел Броснаген ("Аматор", "Супермен", серіал "Дивовижна місіс Мейзел"), Метью Ріс (серіали "Американці", "Звір у мені", "Бухта вдів"), Джек Рейнор ("Трансформери: Час вимирання", "Сонцестояння", "Мумія Лі Кроніна"), Фіона Шоу ("Джейн Ейр", "Доріан Грей", франшиза про Гаррі Поттера), Кортні Венс ("Полювання за "Червоним Жовтнем", серіали "Закон і порядок", "Американська кримінальна історія: Народ проти О. Джея Сімпсона") та Леслі-Енн Брандт (серіал "Люцифер").

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Другий сезон налічуватиме вісім епізодів, перший з яких вийде 19 лютого 2027 року.

Серіал "Презумпція невинуватості" – про що був перший сезон

Перший сезон серіалу "Презумпція невинуватості", заснований на однойменному романі американського письменника Скотта Туроу 1987 року та одночасно ремейк фільму 1991 року з Гаррісоном Фордом в головній ролі, розповідав про прокурора Расті Сабіча, який став головним підозрюваним у справі про вбивство його колеги та коханки Керолін Полемус.

Головні ролі у ньому зіграли Джейк Джилленгол ("Донні Дарко", "Горбата гора", "Полонянки", "Людина-павук: Далеко від дому", "Наречена"), Рут Негга ("Сніданок на Плутоні", "Warcraft: Початок", серіал "Проповідник") та Ренате Реінсве ("Найгірша людина на світі", "Інша людина", "Сентиментальна цінність", "Фіорд").

Шоуранером серіалу виступив відомий американськи телевізійний сценарист Девід Келлі, на рахунку якого такі хітові шоу, як "Велика маленька брехня", "Анатомія скандалу", "Любов і смерть" та "Справжній чоловік".

Прем'єра серіалу відбулася в червні 2024 року. Наразі його оцінка на IMDb становить 7,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 79% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" і 78% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 64 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,8 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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