Під час війни багато людей підбирають покинутих і бездомних тварин. УНІАН підкаже, як визначити приблизний вік кота.

Через війну в Україні з'явилося дуже багато покинутих і бездомних тварин. Люди з добрим серцем підбирають кішок на вулиці або в порожніх будинках.

Перше, що потрібно зробити при появі нового члена родини - визначити його приблизний вік. Від цього залежить раціон харчування кішки і список щеплень. Надійніше за все буде показати тварину ветеринару, але зробити перші розрахунки можна самостійно.

Як визначити вік кошеняти

Маленькі кошенята віком до 1 місяця мають характерні ознаки:

Якщо на животі є пуповина - тварині може бути до декількох днів. Кошенята народжуються сліпими, з притиснутими до голови вухами.

У 7-10 днів у кошенят відкриваються очі. У більшості кошенят від народження блакитні очі, але з віком колір змінюється. Також в цьому віці починають випрямлятися вуха.

Якщо очі відкриті, але здаються вузькими - кошеняті від 2 до 3 тижнів. У цьому ж віці з'являються перші молочні зуби.

У 6-7 тижнів у кошенят починається змінюватися колір очей.

Визначити вік кошенят можна за вагою. Кішки важать трохи менше котів. У перший тиждень життя кошенята важать приблизно 130 г, у 2 тижні - 170-200 г, 4 тижні - 250-270 г, 7-8 тижнів - 700-900 г. Якщо кошеня важить 1,3 кг, йому приблизно 3 місяці, а якщо 1,8 кг - йому 4 місяці. Дорослий кіт важить 4 кг.

Зверніть увагу на ходу. Якщо кошеня ходить незграбно - йому приблизно 3 тижні. В 4 тижні тварина ходить більш впевнено, в 5 тижнів вже вміє бігати. У 7-8 тижнів малюки женуться за іграшками.

В 4 місяці починають випадати молочні зуби і виростати постійні. У цьому віці починається статеве дозрівання, тварина частіше нявкає ночами і намагається втекти з квартири. У кішок починається тічка.

З 4 місяців кошенята стають витягнутими. Вони сильніше линяють, шерсть змінюється на постійну.

6-7 місяців - підлітковий вік за котячими мірками. Тварина починає проявляти агресію, частіше кусається і захищає територію.

Як визначити вік дорослої тварини

Після 1 року життя коти і кішки більше не ростуть і майже не змінюються зовні. Визначити їх вік на такому етапі складно. Спробувати зробити це можна за такими ознаками:

якщо у кішки багато зубного каменю на бічних зубах і запалені ясна, то їй, можливо, понад 2 років (чим більше каменю - тим старша кішка);

приблизно у віці 2 років коти рідше вилизуються і стають менш активними, але все залежить від характеру;

ближче до літнього віку (9 років і більше) тварини частіше мають проблеми з кістками, нирками, сечовим міхуром, можуть ходити в туалет повз лотка і рідше стрибати;

літні кішки худіше молодих і менше важать, у них з'являється сива шерсть.

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