Існує кілька лайфхаків, як скласти речі, щоб вони не займали багато місця, якщо у вас небагато простору.

Кухня - священний простір для багатьох сімей. Нерідко ми змушені використовувати її не тільки для готування, але і для посиденьок з друзями або ж як тимчасове робоче місце. На рахунку буквально кожен сантиметр, тому ергономіка в даному випадку особливо актуальна.

Як заощадити місце в шафі

Рушники, прихватки, підставки для посуду, сушарки та інші корисні речі для кухні складайте в шафу компактно - відразу у кілька рівнів, щільно притиснувши один до одного. За можливості сортуйте їх за частотою використання і ступенем забруднення.

Бажано, щоб шафа була біля робочої поверхні. Тоді вам, наприклад, не доведеться ще бігати і шукати прихватки, щоб зняти з плити гарячу каструлю.

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Шафа - корисна річ, але не обов'язкова. Розмір кухні часто не дозволяє розмістити в ній повноцінні шафи, тому їх можна замінити вішалками для одягу, кошиками для білизни. Замість шафи можна придумати навісні шафки, які прослужать додатковим місцем для зберігання речей. Уникайте прозорих шафок - це не привнесе у ваш простір більше порядку.

Порожні вішаки краще теж зберігати у кілька рівнів, чіпляючи вішак на вішак. Можна використовувати багаторівневі плічики, або пристосувати підручні засоби - колечка від жерстяних банок, скріпки.

Якщо можливості вашої шафи дозволяють зберігати посуд або кухонні речі на дверцятах - обов'язково ними скористайтеся. Найкраще на дверцятах розміщувати плоскі предмети: кришки, терки, нарізні дошки.

Зберігайте небезпечне кухонне обладнання у відділеннях, речі і продукти - у вакуумних пакетах, спеціальних чохлах.

Домашнє взуття можна зберігати у настінних конструкціях з кишенями. Таким чином можна розмістити до десяти пар взуття і водночас заощадити місце.

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