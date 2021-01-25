Тельцям подобається, коли за ними постійно доглядають, проявляють турботу і не дозволяють нудьгувати.

Астрологи назвали знаки зодіаку, чиє серце завоювати найскладніше.

Про це пише "Клубер".

Тельцям подобається, коли за ними постійно доглядають, проявляють турботу і не дозволяють нудьгувати. Потенційний партнер завжди повинен діяти, будь то прогулянка в парку, плитка шоколаду, романтично вечеря або кіно на затишному домашньому дивані.

При цьому Тельці не є нежінками. Якщо ви не відповідаєте їх критеріям, вони все пояснять, попрощаються і підуть. І навіть страждати не будуть.

Для Тельців дуже важливі мир і спокій. Якщо ви не такі — навіть не починайте цей забіг.

Діва

Діви-люди вимогливі і все детально досліджують. Їм подобається, коли поруч з ними знаходиться людина, яка фізично і морально сильніше їх.

Щоб домогтися розташування представника цього знака, вам потрібно бути цікавими, різнобічними і готовими до всіляких змін. А найголовніше-вам знадобляться вагон і маленький візок терпіння, Діва — особистість Ой непроста.

Козеріг

Кажуть, що Козероги вперті і не відмовляються від своїх переконань і поглядів. І це абсолютна правда. Народжені під цим знаком не відразу показують свої емоції, потрібно набратися терпіння і бути готовими проявити себе.

З іншого боку, якщо вам знадобиться час, Козеріг буде чекати, що є одним з найбільших чеснот цього знака.

Їм подобається будувати відносини повільно і вдумливо. Вони повинні цілком довіряти вам, щоб розкрити свої вразливі сторони. Вірність для них понад усе.

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Автор: УНІАН