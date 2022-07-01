Цим людям не варто планувати якісь грандіозні події, в далекій дорозі важливо бути акуратними, а в спілкуванні з близькими не варто кидатися гучними словами.

Астрологи склали прогноз на липень і помітили, що п'ять знаків Зодіаку може очікувати небезпека в різних сферах життя. УНІАН розповість, кого це торкнеться і на що треба звернути увагу.

Козеріг

Судячи з гороскопу, вас чекає подорож або переїзд. Якщо ви будете їхати за кермом, зберігайте пильність і не дозволяйте собі розслабитися. Перед поїздкою обов'язково добре відпочиньте.

Риби

Цим знакам Зодіаку астрологи радять не ігнорувати тривожні "дзвіночки" свого організму. Як тільки відчуєте, що щось не так, тут же звертайтеся до лікаря і не затягуйте з вирішенням проблем.

Овен

Зверніть увагу на деталі під час укладення якихось важливих угод. Особливо, якщо будете купувати або продавати щось дороге.

Терези

Зірки радять бути акуратніше з грошима - уникнути зайвих витрат і не розкидатися фінансами бездумно.

Також, якщо ви отримаєте якусь велику суму грошей, краще про неї не розповідати стороннім.

Скорпіон

Скорпіонам слід дотримуватися обережності в спілкуванні з близькими. Намагайтеся не провокувати на конфлікти і не піддаватися на провокації з боку оточуючих. Точно знайдеться той, хто захоче вивести вас з себе, але ви не повинні йти на поводі у емоцій.

Нагадаємо, рунолог відповів, чи буде напад на Київ з Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: