Експерт запевняє, що небезпеки з боку цієї країни для киян немає, проте загроза авіаударів з боку Росії зберігається.

Фіналіст шоу "Битва екстрасенсів" Денис Маклашевський розповів, чи варто Україні побоюватися нападу з боку Білорусі. Експерт запевняє, що ризик авіаудару Росією залишається, проте Лукашенко діє обережно і розуміє всі можливі наслідки.

"Сьогодні у мене "терези". Буквально перед тим, як вийти в ефір, я розкинув швиденько руни. Я бачив "терези". Це означає, що людина не може визначитися - допомагати Рашці або ж все таки не йти проти Європи. Тому що те, що він зробить - це піде проти Європи, яка купує у них багато ресурсів.

Тут стоїть питання всього лише в газі. Плюс, він (Лукашенко, - ред) самопроголошений. Народ цього не прийме. Білорусь сама по собі не має нічого проти України, білоруси навпаки за те, щоб допомогти Україні. Те, що зараз відбувається там - це скупчення російських військ, провокація", - прокоментував Маклашевський.

"Крім того, що можуть бути диверсії та прильоти, я більше не бачу нічого", - резюмував рунолог.

Нагадаємо, фіналіст "Битви екстрасенсів" розповів, чому війна не закінчилася 30 квітня.

Також Маклашевський розповів, скільки ще Росія буде бомбити міста України.

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