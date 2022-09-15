Експерт озвучила найбільш напружені дати.

Відомий астролог Аріна Артурівна розповіла, яким буде вересень 2022 в любовному плані. Так, згідно з її прогнозом, в період з 5 вересня по 29 вересня емоції і пристрасті трохи вщухнуть і на зміну яскравим проявам прийде стриманість, обережність і практичність. Посилиться критичність і вимогливість до партнера.

"Важливими аспектами для побудови відносин в цей період стане фінансове благополуччя, соціальний статус, надійність і спільні інтереси. При всьому вищесказаному, висока емоційна чутливість буде зберігатися протягом усього місяця", - написала Аріна Артурівна в своєму Telegram-каналі.

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Також вона зазначила, що багато знаків Зодіаку у вересні можуть зіткнутися із завищеними очікуваннями від відносин.

Астролог назвала "найскандальніші" дні Місяця: 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 вересня.

Аріна Артурівна додала, що всі знайомства до 30 вересня будуть не дуже вдалими, і принесуть тільки сумний досвід.

Нагадаємо, дівчата цих знаків Зодіаку довго не можуть вийти заміж.

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