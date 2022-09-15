Астрологи розповіли, кому дуже складно надіти білу сукню.

Астрологи розповіли про два знаки Зодіаку, чиїм представницям довго не виходить вийти заміж. Виною тому різні причини.

Козеріг

Вперті, вимогливі, цілеспрямовані. З такими поруч чоловіки відчувають себе не дуже мужньо, тому часто союзи розпадаються. Саме тому Козерогам-жінкам довго не вдається піти під вінець з дійсно хорошим обранцем.

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Ще слід додати те, що Козероги - жахливі домогосподарки. Вони абсолютно не люблять (а часом і не можуть) створювати затишок і красу в місці, де живуть. Їм простіше викликати Клінінг і замовити їжу з магазину.

Стрілець

Для уродженців цих знаків Зодіаку на першому місці їхня кар'єра і позиція в суспільстві. Вже потім йде сім'я і романтичні стосунки. З цієї причини багато чоловіків йдуть від Стрільців, не отримуючи романтики і належної жіночої уваги.

Також Стрільці часто приймають на собі "чоловічі" ролі, перетягуючи на себе ковдру в питанні прийняття рішень. Це створює якусь конкуренцію, через що партнер може відчувати себе слабким.

Нагадаємо, названо головних брехунів за знаком Зодіаку.

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