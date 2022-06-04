Цим людям слід відмовитися від ризиків і убезпечити себе.

Відомий астролог Влад Росс дав інтерв'ю "Главреду", де розповів про знаки зодіаку, яким у червні 2022 року не пощастить.

Рак

З перших чисел місяця для представників даного знака починається складний період.

"Позиція сонця в червні добре відіб'ється на деяких якостях представників знака Рак. Творити добро, досягати ідеалу, відкрито допомагати людям – ось до чого потрібно прагнути Раку. Багато представників знака захочуть усамітнитися. Тимчасове відлюдництво допоможе відкрити в собі багато цікавого. Ракам не буде потрібно надмірне спілкування і підвищений інтерес до своєї персони. Навпаки, превалювати буде бажання піти в тінь і звільнитися від усього зайвого", - говорить Влад Росс.

Астролог зазначив, що Раки найближчим часом зіткнуться зі плітками, інтригами і підступністю, тому не варто втрачати пильність.

Скорпіон

Ще один знак, для якого червень буде складним - Скорпіон. Це буде місяць випробувань, провалів і нових усвідомлень, трансформації і перетворень.

"Марс в 6-му будинку може давати Скорпіону травми і складні ситуації. І взагалі, потрібно бути дуже уважним в роботі, адже там можуть загостритися відносини з колегами, підлеглими, і виникнуть конфліктні ситуації. Складний кому неприємних обставин може переслідувати Скорпіона", - прокоментував Росс.

Він додав, що Скорпіонам варто бути дуже уважними на дорогах, так як є ризик потрапити в ДТП.

Стрілець

Стрільців в цьому місяці чекають сварки з близькими, суперечки з колегами, невдачі в роботі. Розташування сонця в 7-му будинку обіцяє багато контактів з протилежною статтю.

"На початку місяця зірки радять Стрільцеві не починати будь-яких важливих справ, тому що Меркурій буде статичним. Але на другому тижні червня на представників знака може обрушитися маса справ, які вимагають скрупульозного підходу", - сказав астролог.

Козеріг

Ще один знак в числі невдах місяця - Козеріг. Представникам даного знака слід обміркувати свої помилки, постаратися не приймати поспішних рішень, спілкуватися з друзями, колегами та сім'єю вкрай стримано, не кидатися порожніми словами і гучними обіцянками.

Нагадаємо, названо щасливчиків червня по знаку Зодіаку.

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