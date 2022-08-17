Їм не варто довіряти великі суми грошей. Крім того, експерти радять не вести з ними ніяких справ.

Астрологи розповіли, які знаки зодіаку відрізняються особливою фінансовою неграмотністю. Яким би не був їхній дохід, вони практично завжди "на мілині", а ті борги, які вони беруть у знайомих і колег, вони або віддають з великим запізненням, або не віддають взагалі. Таких знаки всього два.

Козеріг

З цими людьми взагалі не варто зв'язуватися в плані фінансів. Вони часто забувають про грошові зобов'язання перед іншими людьми, невчасно повертають борги і виплачують кредити. Загалом, ці люди є не дуже надійними.

До речі, якщо попросити їх допомоги, то вони з великою ймовірністю вам відмовлять, тому що самі - неймовірні жаднюги.

Лев

Леви дуже хочуть не працювати, і отримувати багато грошей. Це один з найбільш меркантильних знаків; його представники шукають особисту фінансову вигоду скрізь і в усьому. Якщо вони займають гроші, то їм доводиться кілька разів нагадувати про те, що їх потрібно повернути.

Нагадаємо, названо жінок а знаком Зодіаку, з якими нестерпно жити.

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