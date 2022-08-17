У них дуже складний характер, який тримає в напрузі близьких людей.

Астрологи вважають, що найскладніше жити з жінками, народженими під знаком Терези, Стрілець і Риби.

Терези

Уродженки цього знака Зодіаку дуже ледачі і скандальні. Якщо чоловік хоче домогтися домашнього затишку, гармонії і спокою, то з цією представницею на це залишається тільки сподіватися.

Стрілець

Вони володіють палким темпераментом, затьмарюючи своїм вогнем всіх. Стрільці звикли бути лідерами, тому чоловіка вони не вважають главою сім'ї. Ще співмешканці цих знаків Зодіаку страждають від їхніх перепадів настрою, що часто є причиною сварок і скандалів.

Втім, терпіти Стрільців все ж можливо. Для цього їм потрібен дуже спокійний і розважливий партнер, який буде керуватися не емоціями, а тверезим розумом. Ніяк інакше.

Риби

З Рибами дуже складно будувати спільне життя через те, що ті думають тільки про себе. Ці творчі натури абсолютно не звикли до того, що потрібно рахуватися з чиєюсь думкою і йти на компроміси, через що з ними дуже складно уживатися.

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