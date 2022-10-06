Астролог Ольга Медвецька: Протягом жовтня буде високою ймовірність застосування заборонених видів зброї

Астролог Ольга Медвецька в інтерв'ю УНІАН розповіла, на які загрози найближчим часом чекати українцям, чи дійсно існує висока ймовірність ядерного вибуху та які міста наразі знаходяться в зоні найбільшого ризику.

Останнім часом дуже багато побоювань викликають погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї проти України. Хтось вірить у те, що "старий маразматик" таки натисне ядерну кнопку, а хтось каже, що погрози залишаться лише погрозами - у нього просто не вистачить сміливості та ресурсів це зробити. Що про це кажуть зірки? Відповіла астролог Ольга Медвецька.

Пані Ольго, що зірки кажуть стосовно можливої ядерної війни? Чи дійсно Путін може знищити Україну?

На жаль, так. Ймовірність ядерної війни справді є, до того ж немала. Найнебезпечнішим періодом в цьому плані є кінець жовтня - початок листопада, а точніше - близько 23 жовтня до 10 листопада.

В цей час ситуація на небі буде непростою з багатьох причин. По-перше, відбуватиметься коридор затемнень - з 25 жовтня по 8 листопада. Але небезпека цього періоду діє за кілька днів до і кілька днів після самих затемнень, тому можна взяти навіть плюс-мінус тиждень від вказаних дат).

По-друге, значний негативний вплив буде через напружені аспекти від Марса до Нептуна й до Юпітера, а також - опозиція від Урана до Сонця й квадрат від Плутона до Сонця. Це не 100%, проте такі шанси будуть досить великими.

Згадайте паніку навколо ймовірності вибуху на Запорізькій АЕС. Всі дуже хвилювалися, що окупанти підірвуть атомну електростанцію, проте цього не сталося. Принаймні поки що…

Астрологія спирається на історичні прецеденти, аналогічні події. Тож хочу дещо заспокоїти читачів. Тобто у серпні астрологічно дуже високою була ймовірність катастрофи на АЕС в Україні. Якщо пригадати події того часу, пригадуємо, що й справді всі слідкували за подіями на ЗАЕС та близько неї. Але астрологічні передумови лише дають напрямок подій, проте не вирішують точний перебіг. Тож ми бачили тенденцію до аварії, але, на щастя, вона не відбулася.

На жаль, диверсія стосовно українських АЕС теж може бути. Такий ризик справді є. І якщо щось подібне станеться, то ворог може подати це так, ніби це не вони винні в катастрофі, а хтось інший. Наразі, навіть з дуже непростими положеннями планет, все ж є надія на те, що погрози лишаться тільки погрозами. Або хоча б удару не буде завдано по заселених територіях.

У разі завдання ядерного удару, яким містам в Україні загрожує найбільша небезпека з точки зору зірок?

Складно точно передбачити. Проте Житомир, Вінниця, Кривий Ріг, я б сказала, перебувають в зоні ризику.

Чи існує ймовірність того, що країни-члени НАТО не дозволять Путіну натиснути "червону" кнопку?

Так, така ймовірність існує. Астрологічно це обумовлено напруженістю аспекту між планетою тоталітаризму Сатурном та планетою демократії й свободи Ураном. Це є символом протистояння вільного демократичного світу, його лідерів, з диктатором. Оскільки зараз триває ера Водолія, то просто неможливо, щоб переміг диктатор. Демократія та свобода повинні його спинити. Питання, на жаль, тільки в тому, скільки жертв до цього забере ця битва між минулим та майбутнім, між волею та рабством.

Що чекає на Україну найближчим часом?

На Україну чекають непрості, навіть вирішальні місяць-півтора. Саме зараз буде остаточно вирішуватися подальша доля нашої держави. Протягом усього жовтня буде високою ймовірність застосування заборонених видів зброї, хімічної та біологічної зброї (квадрат Марс-Нептун). А з другої половини жовтня відбуватиметься чергова ескалація на фронті, адже Марс матиме напружений аспект з планетою розширення та експансії - Юпітером.

Найскладнішим періодом як на військовій арені, так і в буденному житті, стане час з 25 жовтня і перші два тижні листопада. А оскільки йдеться про поєднання коридору затемнень, негативних аспектів від Марса та від Сонця до Урану, то можемо говорити, що напруга значно зростатиме.

Чим ця війна може закінчитися для країни-агресора - Росії?

В Росії зараз почнуться дуже непрості часи. Скоріше за все, поки що нечасті мітинги, які зараз проходять в їхній державі - це лише початок невдоволення, яке далі буде наростати. Ця війна і абсолютно безглузде її продовження погіршуватимуть стан Росії як в економічному, так і в політичному аспектах. Вони віддалятимуться від світу, дедалі більше ізолюватимуться.

Ви сказали, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю. Можете спрогнозувати період найбільшої небезпеки?

Так, така ймовірність є. Вона буде великою протягом усього жовтня і на початку листопада. На небі буде квадрат Марса - планети війни, зброї, агресії, до Нептуна, що символізує хімічні речовини, обман. Це означає, що загроза використання хімічної зброї дуже велика.

Чи дадуть відповідь Росії ядерною зброєю країни-члени НАТО в разі удару по Україні?

Скоріш за все, ні. Не дадуть. Принаймні астрологічно для цього немає передумов.

Діана Могилєвич