Експерт вважає, що літо 2022 року буде наповнене важливими змінами на фронті.

Астролог Ольга Медвецька склала прогноз на літо 2022 року. Згідно з її прогнозом, окупанти будуть робити жорсткі спроби піти в наступ.

Багато мирних міст будуть перебувати під безперервними обстрілами з боку загарбників. Ольга підкреслила-це лише припущення, і ситуація може змінитися, проте зараз простежується тенденція, що веде до ескалації конфлікту в окремих регіонах.

"Будуть і далі намагатися атакувати (окупанти, - ред), і, можливо, де-небудь будуть мати успіх. Але загальна тенденція - ставатиме менш запеклою на полі бою або звужуватиметься лінія фронту. Потім піде період без гостросюжетних новин", - зауважила експерт.

На думку Медвецької, в кінці літа і початку осені буде "затишшя", проте в жовтні ситуація може посилитися.

Зазначимо, екстрасенс назвав дату, коли Росія програє у війні і заявив, що всіх окупантів чекає страшний суд.

Нагадаємо, відомий екстрасенс Максим Гордєєв відповів, чи буде Порошенко сидіти у в'язниці. За інформацією мага, політик все ж понесе покарання за свої злочини, проте ув'язнення у в'язниці в майбутньому Петра Олексійовича Гордєєв не побачив.

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