Маг Максим Гордєєв відповів на питання, що цікавить.

Відомий український екстрасенс і таролог Максим Гордєєв дав свій прогноз щодо ймовірного ув'язнення п'ятого президента Петра Порошенка. В інтерв'ю Славі Дьоміну Гордєєв відповів, чи чекає політика тюремний термін.

"Ні, у в'язницю його не посадять, але сидіти він десь все таки буде. Може, це буде СІЗО. Але глобально я нічого не бачу", - сказав екстрасенс. Він підкреслив, що Петра Олексійовича все ж чекає розплата за злочини.

"Мені здається, що він своє отримає. Для нього буде якась решітка, його можуть не випускати з країни. Але ще раз кажу - він обов'язково відповість за все, що зробив", - резюмував Максим Гордєєв.

Нагадаємо, відомий таролог відповів, чи може Лукашенко напасти на Україну.

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