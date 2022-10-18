Астрологи назвали три знаки Зодіаку, на представників яких чекають випробування в кінці жовтня 2022. Не виключено, що на них негативно вплине коридор затемнень.
Овен
Останні дні місяця у Овнів будуть наповнені тривогами, переживаннями, хвилюваннями. Таке тривожний емоційний стан призведе до того, що на роботі буде все буквально валитися з рук. Астрологи радять Овнам не втрачати хватку і продовжувати працювати над собою.
Якщо у вас вийде з гордістю і мінімальними втратами пройти цей складний період, то вже в листопаді на вас чекає приємний бонус.
Телець
У уродженців цього знака Зодіаку можуть бути якісь сімейні драми. Вони необов'язково можуть бути пов'язані з подружжям. Це можуть бути скандали як з батьками, так і з дітьми, братами чи сестрами. Примітно, що з'ясування стосунків спалахнуть буквально миттєво, але вже протягом тижня проблема буде вирішена. Проте неприємний осад залишиться.
Риби
Астрологи пророкують, що у народжених під цим знаком з'явиться відмінна можливість для самореалізації і підкорення нових вершин в кар'єрі. Однак через те, що вони будуть витрачати занадто багато часу на роботу і всілякі кар'єрні питання, близькі можуть образитися на Риб.
Через це можуть бути стресові моменти і дійде навіть до розмов на підвищених тонах. Це буде морально виснажувати Риб і не давати їм "вільно видихнути".
Нагадаємо, названо найбільші нещасних жінок за знаком Зодіаку.