Астрологи розповіли про тих, кому найменше щастить в любовному, сімейному та кар'єрному планах.

Астрологи відповіли, які жінки за знаком Зодіаку найбільше нещасні протягом усього свого життя.

Овен

Жінки-Овни мають твердий і рішучий характер, який затьмарює будь-якого чоловіка поруч з ними. Саме тому їм важко побудувати здорові стосунки без сварки на грунті перетягування ковдри партнерів один на одного.

Близнюки

Деяких уродженців цього знака Зодіаку також можна віднести до тих, хто проживає глибоко нещасливе життя. Найчастіше невдачі переслідують їх саме в роботі. Наприклад, вони довгий час шукають себе, намагаючись знайти собі хобі, захоплення або спеціальність, якою хотіли б займатися. Або довго не можуть знайти собі нормальну високооплачувану роботу. Загалом, одні нещастя в сфері кар'єри і розвитку.

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Рак

Жінкам-Ракам найчастіше доля підносить важкі випробування у вигляді втрати близьких. Це може бути втрата родича, чоловіка або навіть дитини. Оскільки Раки не вміють відпускати минуле, навіть через роки їх почуття печалі через цю чорну подію може не згасати.

Також Раки дуже нервові, запальні і їх легко вивести на негативні емоції.

Нагадаємо, названо знак Зодіаку, які будуть разом все життя.

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