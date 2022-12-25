Діана Могилєвич
Астролог Влад Росс / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)

Астролог Влад Росс: 22 грудня 2022 року Україна вже перемогла у війні

16:00, 25.12.2022
4 хв. 2394 Інтерв'ю

Астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН розповів, на що чекати українцям цієї зими, чи завдасть Путін ударів по Україні на Новий рік, чи готуватися нам до повного блекауту, та коли стане зрозуміло, що наша перемога остаточно настала.

Наразі Україна переживає дуже складний час - регулярні обстріли, відсутність електроенергії, тепла, світла та води. Все це негативно впливає на настрій українців. Скажіть, на що нам чекати найближчим часом? Чи буде якийсь просвіт?

З поганих новин – наприкінці грудня будуть ракетні удари, на нас полетять іранські ракети. Перед Новим роком будуть найзагостреніші обстріли. Володимир Путін захоче повністю знищити Україну, залишити нас без світла 31 грудня. Найнебезпечніші періоди 24-25 грудня та 31 грудня-1 січня. Хочу одразу попередити, що в ніч з 31 грудня на 1 січня однозначно бомбитимуть.

Тішить те, що практично всі атаки ми відіб'ємо. Однак, на жаль, без жертв не обійдеться.

Але є й хороші новини. У лютому та січні обстріли повторюватимуться, та попадань по енергооб'єктах не буде, оскільки ми відбиватимемося системою Patriot. Поступово, до лютого-березня, в Україні даватимуть світло.

Чи готуватись нам до повного блекауту взимку?

Не дочекаєтесь.

Над якими містами нависла найбільша небезпека? Звідки варто поїхати?

Я давно казав, що треба залишити найбільші міста, оскільки проблема з опаленням зберігається. Небезпека нависла над Києвом, Дніпром, Харковом, Запоріжжям. Одеса та Львів меншою мірою, але там ситуація теж буде складною.

Якщо виділити одне місто, то це, звісно, Київ. Напад на столицю у лютому 2023 року дуже ймовірний.

Багато астроекспертів говорять про те, що можлива Третя світова війна. Що ви думаєте з цього приводу?

Третя світова війна фактично розпочалася 20 лютого 2014 року, коли Путін напав на Крим та коли влаштував кровопролиття на Майдані Незалежності. Зараз ми переживаємо небезпеку застосування стратегічної ядерної зброї. Небезпечний місяць - травень, коли Плутон буде у твердій квадратурі до стереуму планет. Після цього планети розходяться, і якщо диктатор не встигне завдати удару, то його вже й не буде.

Третя світова війна фактично розпочалася 20 лютого 2014 року, - астролог / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ще одна не менш поширена теза серед астрологів, екстрасенсів, мольфарів – війна закінчиться навесні 2023 року.

Так, навесні буде видно обрис перемоги. У березні планета перемоги Юпітер зійдеться із планетою війни Марсом. Буде петля Марса, яка вже проходила у жовтні. У березні вона повторить свій рух. Згадайте, що у жовтні ми підбили Кримський міст. Тобто вже в березні можливе повторне підбиття мосту, його обвалення, і тоді окупантам доведеться нам здаватися з усіх боків.

Коли ми оточимо Крим, усім стане зрозуміло, що ми перемогли у війні. І, звісно, нам треба взяти Мелітополь. Тоді наша перемога неминуча.

Можете сказати, що чекає на Володимира Зеленського та Валерія Залужного найближчим часом?

Раніше я передбачав, що Зеленський стане людиною року. Так і сталося. Журнал Time помістив його на обкладинку та нагородив цим статусом. У Зеленського все буде чудово. Він має всі шанси стати найбільшим правителем України за всю історію. Саме при ньому Україна входитиме до Євросоюзу та НАТО.

До речі, 22 грудня 2022 року він виголосив блискучу промову у Конгресі. Я завжди казав, що цієї дати має щось статися. Це говорить про те, що нам дадуть стільки зброї, як у своїй статті запросив Залужний. Скажу більше: 22 грудня 2022 року Україна вже перемогла у війні. Путін записав звернення до свого народу у цю дату. Як і казала Ванга, "двійками" все почнеться й ними все закінчиться. Вже цього року.

Не сумнівайтеся, що наша перемога вже оформлена. 45 мільярдів доларів вкладено у нашу перемогу, і Зеленський їх зараз привіз із Вашингтона.

І останнє питання, яке хвилює дуже багатьох людей, а тим більше всіх українців: коли помре Путін?

Найнебезпечнішими місяцями для нього я виділив би лютий, березень і квітень 2023 року. Тобто у лютому стане зрозумілим, що Путін програв цю війну. Щодо його смерті, то максимум до чого він дотягне - це травень 2023-го. Про його смерть одразу не повідомлять, нам показуватимуть його двійника. На цей момент можу сказати, що сам диктатор уже не виходить зі свого бункера чи шпиталю. За нього все робить двійник.

Діана Могилєвич

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