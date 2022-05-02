Зірки обіцяють їм нові проекти і стрімкий кар'єрний зріст.

Астрологи перерахували знаки Зодіаку, у яких життя круто зміниться в кар'єрному плані вже найближчим часом. Не виключено, що на це вплине і місячне затемнення 16 травня.

Овен

Довгий час до цього у представників даного знака були проблеми з роботою. Однак зараз їх не тільки запросять працювати в успішну компанію, але і пообіцяють оклад, про який ті тільки могли мріяти.

Для тих, у кого місце роботи не зміниться, зірки обіцяють кар'єрний зріст або збільшення заробітної плати.

Близнюки

У Близнюків робота і так була досить успішною, а тут ще й зміни настають. Представникам даного знака варто очікувати приємних бонусів у вигляді премій, а також пропозицій взяти участь в нових проектах, взяти під свою відповідальність якісь напрямки або відділи.

Терези

У Терезів в травні-червні буде безліч змін. Деякі з них торкнуться професійного плану. Можливо, буде переїзд в нове місто, який буде пов'язаний зі зміною місця роботи.

Однак не варто лякатися, адже зміна позитивно відіб'ється і на кар'єрі, і на зарплаті.

Стрілець

Астрологи стверджують, що Стрільців чекають приємні зміни в кар'єрі. Якщо вони давно хотіли змінити спеціальність, то зараз саме час. Попри те, що будуть мучити сумніви з приводу правильності прийнятого рішення, в перспективі дана робота дасть вам набагато більше, ніж нинішня.

Нагадаємо, астролог назвала дату, коли Україна "очиститься" від окупантів.

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