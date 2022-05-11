Слід прислухатися до цих порад, щоб уникнути великих фінансових втрат.

Фахівці в області астрології назвали найближчі дати, коли варто відмовитися від великих фінансових операцій, щоб не прирікати себе на боргову яму. Не варто брати гроші в борг, давати їх комусь, підписувати серйозні договори.

Перша найбільш небезпечна дата-п'ятниця, 13-е. Це містичне число приносить невдачі у всіх сферах, рішення за якими будуть прийняті в цей день. Щоб не підштовхувати себе до небезпеки, краще відмовитися від серйозних робочих питань в цей день. Однак прихід коштів в цей день - явище вкрай позитивне.

Місячне затемнення 16 травня 2022 року - ще одна небезпечна дата для інвестицій і позик. Якщо в цей день зайняти у когось грошей, то потім їх буде дуже важко віддавати. Астрологи кажуть, що якщо комусь в цей день фінансово допомагати, то можна потрапити в серйозну грошову яму.

Фахівці радять відмовитися від грошових відносин 23 і 24 травня, в період сильних геомагнітних бур. Відомо, що по-справжньому сильний геомагнітний удар силою в 5 балів очікується з вечора 23 травня до вечора 24 травня, тобто протягом доби. Це явище може негативно відбитися на всіх угодах і домовленостях, укладених в зазначений період.

Нагадаємо, таролог дала прогноз для України на найближчий час.

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