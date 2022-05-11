Експерт розповіла, чи можливий напад військ Лукашенка з боку Білорусі.

Таролог Олена Бюн зробила розклад на картах таро і розповіла, чи готується з боку Білорусі напад на Україну. У своєму відеоролику фахівець зазначила, що тренування білоруських солдатів проводяться "для галочки", і назвала це "провалом плану Путіна".

"Лукашенко збирає війська з метою передбачливості. Він зібрав їх і показав Путіну, що зробив це, аби його не чіпали. Це якась гра Лукашенка, оскільки у відкриту Путіну він не може сказати "ні", адже йому досить серйозно пригрозили", - прокоментувала Олена Бюн.

Карти кажуть, що Олександр Лукашенко боїться нести відповідальність перед судом.

"Він дуже боїться нести відповідальність перед судом міжнародним за те, що фактично з його території пішли російські війська, з його території обстрілювалися українські міста та інше... По картах ми розуміємо, що найближчим часом Лукашенко не віддасть наказ про те, щоб білоруські війська пішли в Україну", - резюмувала Олена Бюн.

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