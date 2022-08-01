Чого бояться люди найбільше - читайте в нашому матеріалі.

Астрологи розповіли, чого бояться різні знаки Pодіаку.

Овен

Найбільше ці люди бояться того, що залишаться одні. Вони з юних років шукають надійного партнера і будують міцні взаємини.

Телець

Уродженці цього знака Зодіаку панічно бояться темряви. Вони не можуть залишатися в темному приміщенні і практично не сплять без нічника. З дитинства вони вірять, що вночі під ліжком хтось є.

Близнюки

Ці люди часто бояться відповідальності. Як би дивно це не звучало, але у них дійсно є побоювання, коли вони змушені щось очолювати.

Рак

Раки дуже бояться проблем зі здоров'ям. Вони панічно ставляться навіть до незначних болячок, одержимо бігають по лікарях, а кожен сезонний недуг для них - ціла катастрофа.

Лев

Леви - люди, які неймовірно себе люблять. Астрологи стверджують, що їхній головний страх - це відсутність визнання з боку оточуючих. Це дуже б'є по самооцінці.

Діва

Діви дуже бояться жити на високих поверхах. Цей страх не аргументований ніяким життєвим досвідом. Просто є бажання жити або на першому поверсі, або в приватному одноповерховому будинку.

Терези

А уродженці цього знака навпаки не будуть жити в приватному будинку, оскільки їхній головний страх - це павуки. У деяких навіть доходить до фобії. Саме тому вони вважають за краще жити далеко від природи. Центр міста для них - саме те.

Скорпіон

Головний страх Скорпіонів - це літати на літаках. Вони вважають за краще їздити на машині, автобусі або поїзді. А ось літаків бояться як вогню, тому заздалегідь продумують всі свої поїздки, щоб уникнути цього виду транспорту.

Стрілець

Страх Стрільців - це відсутність роботи або заняття. Вони не можуть сидіти склавши руки, їм завжди потрібно кудись витрачати свою енергію, а коли немає потреби, вони просто "в'януть" і потрапляють в депресивний стан.

Козеріг

Козероги можуть похвалитися чималою кількістю своїх страхів. Серед них - комплекси щодо зовнішності. Їхній головний страх - набрати зайві кілограми.

Водолій

У своїх страхах Водолії дуже схожі на Овнів - вони також бояться самотності і відсутності сім'ї.

Риби

Враховуючи активний характер цих людей, вони бояться втратити сенс життя. З юних років вони починають шукати собі захоплення, цікаві заняття. Навіть в зрілому віці їх прагнення взяти від життя все не втрачається. Саме тому моменти, коли їм нічим себе зайняти, підштовхують до депресивних думок.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, які розбагатіють наступного тижня.

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