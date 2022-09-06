Стрільці вражають своїми сідницями, а Скорпіони зводять з розуму приголомшливим декольте.

Астрологи розповіли, на які частини тіла знаків Зодіаку дивляться найчастіше і що у різних представників є найбільш видатним.

Овен

Найпривабливіша частина тіла Овнів - це руки. Більшість уродженців цього знака Зодіаку воліють займатися спортом щоб підтримувати себе у формі або навіть професійно. Саме тому руки весь час на виду.

Телець

Тельці зачаровують своїм виразом обличчя, але найбільше оточуючі звертають увагу саме на брови.

Відео дня

Рак

Для Раків дуже важлива шия і зона декольте. Саме тому вони нерідко обирають одяг з відвертими грудьми і прикрашають цю область різними аксесуарами.

Лев

Гідність Левів - їхні губи. У більшості уродженців цього знака від природи об'ємні і пухкі губки.

Ну, а ті, кого природа цим обділила, без особливих зусиль злегка збільшують їх у косметолога.

Діва

Діви дуже комплексують, якщо у них негарний ніс. Але, на щастя, у більшості представників він маленький, акуратний і дуже виразний.

Терези

Як не дивно, але у Терезів дуже красиві пальці. Саме тому саме вони нерідко стають моделями прикрас, демонструючи свої шикарні руки.

Скорпіон

Для Скорпіонів головне - це груди. І свій бюст вони точно вміють підкреслити естетично і не вульгарно. Роблять це за допомогою одягу, аксесуарів, різних поз на фото.

Стрілець

Для Стрільців сильною частиною тіла є сідниці. Вони у них від природи об'ємні і тримають форму.

Стрільцям в цьому плані заздрять всі інші знаки зодіаку.

Козеріг

Козероги можуть зачарувати своїм волоссям буквально з перших хвилин спілкування. Справа в тому, що волосся дуже впливають на цілісний образ, а у Козерогів завжди красиві, охайні і здорове волосся.

Водолій

Фішка Водоліїв - долоні. Руки у них завжди ніжні, акуратні, тому дотики запам'ятовуються надовго.

Риби

У Риб найпривабливіша область - це очі. Своїм поглядом ці люди буквально зводять з розуму.

Нагадаємо, названо топ-3 найпідступніших жінки за гороскопом

Вас також можуть зацікавити новини: