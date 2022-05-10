Звичайно, збрехати може будь-яка людина, але саме цим шести знакам лукавство властиво найбільше.

Фахівці виділили 6 знаків Зодіаку, які найчастіше брешуть. Це може проявлятися як в дрібницях, так і в серйозному обмані або навіть зраді.

Риби

Риби - головні брехуни серед усіх знаків. Вони нерідко обманюють своїх близьких, проте самі цього не усвідомлюють і зовсім не хочуть завдати їм якоїсь шкоди. Рибам здається, що "прикрасивши" ту чи іншу ситуацію, це робить їх краще. Однак на практиці коли оточуючі ловлять Риб на брехні, довіра до них різко падає.

Водолій

Уродженцям даного знака також властиво лукавство.

Примітно, що саме серед Водоліїв найбільше зрадників, тому з ними варто бути дуже уважними і перевіряти те, що вони говорять.

Скорпіон

І чоловіки, і жінки, народжені під цим знаком - це дуже щирі і відверті люди. Складність в спілкуванні з ними полягає в тому, що якщо вони захочуть вас обдурити, то ви ніколи про це не дізнаєтеся. Вони вправні брехуни і прекрасно приховують свої емоції, щоб не видати наміру.

Терези

Терези - дуже підступний знак. Щоб досягати поставлених цілей, вони готові йти по головах і навіть могли б зважитися на те, щоб оббрехати людину. Безумовно, не всі Терези такі, проте не слід втрачати пильність, якщо маєте справу з представником даного знака. Плюс в тому, що вони не приховують свої емоції, і можна дуже легко зрозуміти, де вони намагаються ввести вас в оману.

Близнюки

Сам знак говорить про те, що людина має дві особистості. Одна нерідко буває прихована від оточення і всього світу.

Близнюки - ті, хто вміє правильно "грати" емоціями для досягнення цілей. У своїх маніпуляціях вони можуть вдатися до брехні, але тільки не в тому випадку, якщо це стосується близьких. Ці люди досить благородні, щоб приховувати від рідних правду в якихось серйозних питаннях.

Раки

Астрологи стверджують, що Раки схильні до брехні тільки в дрібницях. Вони намагаються бути чесними і щирими зі своїми близькими, однак якщо ситуація змушує їх десь збрехати, то зроблять це з величезним докором сумління. У скоєному вони потім ні за що не зізнаються.

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