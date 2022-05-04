Дмитро Уранус стверджує, що весь травень для українців буде вкрай небезпечним.

Спеціаліст в астрології Дмитро Уранус склав астропрогноз на травень для України. Він передбачив, що період до 30 числа цього місяця буде вкрай небезпечним, особливо для західних регіонів. Про це він повідомив у своєму Facebook-блозі.

"У найближчі 3 дні буде точним аспект з'єднання Сонця й Урану в Тельці, що збільшує ймовірність масованих ракетних і авіаційних ударів з повітря по всій Україні, без прив'язки до конкретних міст. Бережіть себе", - закликав Дмитро Уранус.

Експерт уточнив, що захід України - більше не найбезпечніший регіон.

"По астрокартографії карти новолуння і затемнення 30 квітня видно, що лінія негативного впливу Марса (бога війни) проходить в регіонах Західної України, по лінії міст Луцьк-Львів-Ужгород", - додав астролог.

Нагадаємо, раніше Дмитро Уранус розповів, яка небезпека чекає українські міста в травні 2022.

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