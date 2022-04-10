Згідно з прогнозом астролога, у цих знаків Зодіаку вирішаться фінансові труднощі.

Прийдешній тиждень з 11 по 17 квітня буде досить непростий в плані грошей для багатьох знаків. Але є три "щасливчики", у яких ці фінансові труднощі навпаки будуть вирішені.

Овен

Фінансові труднощі, які тягнулися величезним шлейфом останнім часом, будуть вирішуватися. Можливо не відразу, але саме в період з 11 по 17 квітня прийде підказка як розв'язувати ці проблеми, і що робити, щоб позбутися від можливих серйозних боргів. Зірки радять не опускати руки і не кидати справи, які нещодавно почали.

Козоріг

Представникам цього знака Зодіаку наступного тижня посміхнеться справжня удача. Попри те, що деякі події можуть здаватися абсолютно абсурдними, вони принесуть у ваше життя фінансову стабільність. Зірки підказують, що нещодавно отримана інформація стане джерелом стабільного доходу для вас.

Водолій

Представники цього знака Зодіаку несподівано отримають велику суму грошей. Однак мова йде не про зарплату або регулярні виплати. Можливо, їм хтось поверне старий борг або подарує гроші на честь якоїсь важливої дати. Зірки радять Водоліям акуратно і виважено розпоряджатися грошима, адже від цього залежить фінансовий добробут на найближчий час.

Нагадавши, астролог назвала переломну дату, яка несе мир і глобальні зміни.

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