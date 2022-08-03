До нього увійшли три представники.

Експерт в сфері астропсихології стверджує, що Раки, Леви і Терези є самими забобонними знаками Зодіаку.

Рак

Цей знак по праву вважається найбільш забобонним. Вони висловлюють сильні емоції, які спонукають вірити в містику. Саме тому вони вважають, що п'ятниця, 13-е - найбільш негативний день. Також Раки вірять у прикмети.

Лев

Леви - представники "котячого" знака Зодіаку. Вони одночасно і побоюються, і люблять чорних кішок. Однак забобонність абсолютно не заважає Левам спокійно жити. Вони вірять у прикмети і не проти зайвий раз постукати по дереву.

Терези

Уродженці цього знака Зодіаку вірять в забобони і переконані, що саме від вищих сил залежить благополуччя, майбутнє і навіть здоров'я. Терези вважають, що будь-який недуг - результат пристріту. Саме тому нерідко користуються амулетами і оберегами, щоб захистити себе від лихого ока.

Нагадаємо, астрологи назвали знаки Зодіаку, які не люблять дітей.

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