Експерт попереджає, що в ці дні слід бути особливо уважними та обережними.

Відомий астролог Аріна Артурівна розповіла, що ретроградний Меркурій робить людей неуважними, знижує концентрацію. Через це можуть бути деякі проблеми, в тому числі і на дорозі. У своєму Telegram-каналі вона попередила про найнебезпечніші числа місяця.

"У цьому місяці рекомендується дотримуватися особливої обережності в наступні дати - з 16 по 19, з 23 по 28 вересня, де найбільш аварійні дні: 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28. Бережіть себе!", - написала астролог.

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Це означає, що в зазначені дати краще відмовитися від поїздок, навіть якщо вони не дуже довгі. Слід бути особливо уважними на дорозі - як в ролі водія, так і в ролі пасажира або пішохода. Не нехтуйте безпекою інших людей, так як ретромеркурій надає дуже сильний вплив.

"У вересні аварійність сильно виражена через неуважність, і є дні і періоди, що вимагають особливої уважності", - додала Аріна Артурівна.

Також інші астрологи стверджують, що Рибам, Овнам, Ракам, Дівам і Терезам слід звернути увагу на стан свого транспортного засобу. Можуть бути поломки або неприємні пригоди в дорозі.

Скорпіонам, Стрільцям, Водоліям і Близнюкам загрожують скасування запланованих поїздок.

Нагадаємо, астролог дала точний любовний прогноз всім знакам Зодіаку на вересень.

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