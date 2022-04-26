Подальша доля лідера країни-агресора цікавить багатьох.

Весь світ чекає, поки злочинець Володимир Путін понесе покарання за тисячі смертей. Астропсихолог Валентина Віттрок помітила, що політика чекає в'язниця і насильницька смерть.

Про це пише "ТСН".

"Якщо говорити про особу російського президента, то перш за все потрібно врахувати, що Плутон – планета війни – в його гороскопі розташувався в 8-му будинку в 20-му градусі Лева, а це говорить про те, що людина прагне до всього таємничого і наполегливо домагається своїх цілей", - прокоментувала астропсихолог.

Валентина Віттрок стверджує, що досить часто люди з такою конфігурацією в гороскопі стають фашистами, які розцінюють людей як "пішаків" у своїй грі.

Південний місячний вузол в 29-му градусі Діви і Уран в 10-му знаку Рака говорять про те, що Путін - потайний, схильний до містики, окультизму і навіть масонства. Також Валентина Віттрок зазначила, що ці схильності можуть переростати в якісь психічні розлади, тому в долі диктатора і з'являється божевільний будинок.

Крім того, з'єднання місяця з Плутоном в натальній карті Путіна говорить про те, що він прагне все контролювати. Причому не тільки свої думки і дії, а й життя інших людей.

Віттрок помітила, що заповнений планетами 8-й будинок говорить про ймовірну насильницьку смерть.

Нагадаємо, раніше були названі 4 знаки Зодіаку, яких в травні 2022 року чекає казкове щастя.

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