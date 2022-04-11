У Москві можуть початися військові дії такого ж масштабу, що і в Маріуполі.

Москву вже в найближчому часі чекає та ж доля, що і Маріуполь, переконана астролог Валентина Віттрок.

У своєму Facebook-блозі фахівець заявила, що столиця країни-агресора чітко повторить долю міста в Донецькій області і назвала терміни.

Валентина Віттрок пояснила, що на території Росії можуть початися військові дії, що порушить цілісність РФ як держави.

"12-го квітня крім різних дрібних пересувань планет спостерігаємо точне з'єднання Юпітера з Нептуном в знаку Риб - це дуже рідкісне явище, оскільки таке з'єднання в Рибах можна спостерігати раз в 166 років...", - написала Віттрок.

Астролог стверджує, що, згідно з історією, подібні явища обіцяють закінчення військових дій.

"Як відомо, історія повторюється, то і цього разу варто згадати, а що ж було останній раз при подібному з'єднанні? А була війна російсько-турецька і з'єднання Нептуна з Юпітером в Рибах відбулося 17-го березня 1856 року, а через два тижні був підписаний так званий Паризький договір, за яким Туреччина залишалася цілісною і незалежною... Росія програла війну... ефект дежавю...що найдивніше, що цього разу Туреччина також буде присутня в переговорах", - зазначила астролог.

Крім того, Валентина Вітторк передбачала повторення долі Маріуполя в Москві через географічну схожість цих міст.

"Москва, між іншим, знаходиться на тій же географічній довготі, що і Маріуполь, тому доля Москви може повторитися з абсолютною точністю як у Маріуполя", - переконана астролог.

Валентина Віттрок додала, що розташування і "поведінка" планет на початку 2023 року явно вказує на те, що в Росії не буде мирного часу.

"Судячи з того, як проходить транзитний Плутон по 4-му будинку гороскопу, який має відношення до території, то цілісність Росії як держави викликає великі сумніви", - резюмувала астролог.

Зазначимо, Маріуполь, найбільше місто на березі Азовського моря в Донецькій області, яке повністю заблоковане російськими окупантами з 1 березня. Окупанти бомблять лікарні, пологові будинки, укриття, школи та житлові квартали. 25 лютого окупанти обстріляли пологовий будинок, 9 березня росіяни знову скинули бомбу на породіль і новонароджених, загинули люди. Жителі міста залишилися без їжі, води і світла, а при спробі покинути населений пункт мирні громадяни потрапляють під обстріли. Мер міста розповів, що 90% інфраструктури Маріуполя знищено, в місті залишилися 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, відомий астролог і екстрасенс Анна Єфремова склала гороскоп для України на квітень 2022 року і з'ясувала, що цього місяця війна не закінчиться.

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