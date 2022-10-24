День перед сонячним затемненням російські пропагандисти використовують, щоб виплеснути ще більше фейкової інформації.

Відомий астролог Дмитро Уранус пояснив, на яку небезпеку варто чекати від Росії найближчим часом. У своїй Facebook-публікації він зазначив, що росіяни продовжують активну інформаційну війну.

"Сьогодні "сатанинський" 29 місячний день, день перед сонячним затемненням. Це так звані дні Гекати, дні темної місяця, коли її не видно. Це час активації в природі сил ентропії і руйнування. Крім того, сьогодні місяць з'єднується з Меркурієм, і коли це з'єднання відбувається в 29 місячний день, то на Землі темні сили поширюють свою брехливу інформацію", - написав Уранус.

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Оскільки Меркурій - божество інформації, комунікації і знання - з'єднаний з такою "вмираючим" темним Місяцем, то на як би спотворює і оскверняє інформацію, знання, і правду.

"Можна сказати що сьогодні найбілш брехливий день в цьому місяці. Зараз новій інформації вірити не можна. Як цей вплив вже проявився? Ще вчора р*шисти почали поширювати інформацію про те, то українська влада готується використовувати радіоактивну "брудну бомбу". І сьогодні триває цей потік брехні з ще більшою силою в усіх р*шистких ЗМІ. Особисто для мене все ясно. Це брехлива, "сатанинська" інформація, що йде від сил ентропії і руйнування. І це не дивно, Росія - країна брехні і руйнування", - зазначив Дмитро Уранус.

Нагадаємо, відомий астролог розповів про наслідки затемнення 25 жовтня.

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