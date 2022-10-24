Дана астрологічна подія не залишиться непоміченою. Вона надасть сильний вплив на знаки Зодіаку і окремі аспекти.

25 жовтня буде сонячне затемнення. Як стверджують експерти, воно несе позитивну енергію. Однак вплив може проявлятися по-різному. Докладно розповіла відомий астролог Олександра Івашина у своєму Facebook-блозі.

"Нинішнє сонячне затемнення активізує ці протилежні знаки Зодіаку в повній мірі. І це ми бачимо в астрологічній карті. Затемнення відбувається в одному градусі (3-м Скорпіона) з управителем Тельця Венерою. При цьому Місяць також є еволюційною планетою (елеватором) Тельця. Але в Скорпіоні обидві ці планети знаходяться в "недружньому", опозиційному для себе знаку. До того ж, Венера в аспекті "спалення" з сонцем, що говорить про якісні блоках цієї планети, що символізує стабільність, спокій і гармонію", - розповіла Івашина.

Вона розповіла, що є деякі кризові показники, які потрапляють під вплив затемнення. Отже, деякі особливо "болючі" моменти можуть в цей час загостритися і почати турбувати ще більше.

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Також, за словами експерта, сонячне затемнення 25 жовтня несе революційний характер, руйнуючи старі програми.

"Еволюційна планета Скорпіона Уран в Тельці, що знаходиться в стані "падіння" - це системне руйнування старих матеріальних програм, причому фатальне і доленосне, що носить революційний характер зламу, але дане для майбутнього розвитку в цілому. Про це говорить Уран в з'єднанні з еволюційним місячним вузлом Раху і в квадраті з Сатурном у Водолії", - додала Олександра.

Також, як підкреслює астролог, в період цього сонячного затемнення особливо відчуваються аспекти боротьби і свободи, ретро-аспект повернення і бумеранга, що впливає за допомогою зовнішнього середовища, активізація важких емоцій і страхів.

"Сентагон - це раптове обмеження і безвихідь, але і можливість зрозуміти таємний механізм долі і пройти гідно через кризу. А ось від білого Місяця Селени в Рибах - постійно діючий гармонійний тригон. Це підтримка вищих сил світла в найважчих випробуваннях. Ми бачимо, що і точка затемнення, і Ліліт з Селеною активізують водну стихію зодіаку. А це закликає і одночасно сприяє глибинному розумінню трансформаційних процесів, що відбуваються, його причин і наслідків, його темних і світлих сторін", - резюмувала астролог.

Нагадаємо, стало відомо, у яких знаків Зодіаку починається "біла смуга" після затемнення 25 жовтня.

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