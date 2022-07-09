Деякі мають на меті розвивати кар'єру, а інші шукають половинку, але довгий час не можуть її знайти.

Часто відбувається так, що дівчина довгий час перебуває у стосунках, хоче вийти заміж, але до весілля ніяк не доходить. Не варто відразу звинувачувати в цьому себе, адже причина може бути в зовсім іншому. УНІАН зібрав відомості астрологів про те, чому деякі знаки пізніше за інших виходять заміж.

Діва

За даними астропсихологів, саме представниці цього знака Зодіаку рідше за всіх виходять заміж. Вони дбайливі і чарівні, але висувають занадто високі вимоги до свого партнера, що заважає їм знайти дійсно "свою" людину і прожити з нею довге щасливе життя.

Водолій

Представниці даного знака Зодіаку мріють про красиве біле плаття з раннього віку. У той час, коли їхні ровесниці грають в лялечки, Водолії вже уявляють себе в ролі чарівної нареченої з принцом на білому коні. Однак дитячі мрії розбиваються об сувору реальність.

Не кожен чоловік може витримати їхній характер "істерички" - постійні драми і сварки на порожньому місці, ревнощі і сльози даремно. Саме тому в шлюб уродженці цього знака вступають найрідше. Часто це відбувається в зрілому віці після 37-42 років.

Скорпіон

Представниці даного знака з юних років працюють для розвитку своєї кар'єри. Саме тому у віці до 27 років їм просто не до сім'ї і не до заміжжя. Лише після 27 вони замислюються про те, що хотіли б завести серйозні стосунки, а до весілля доходить ще через 5-7 років.

Скорпіони - запальні і імпульсивні, через що їх супутники часто не витримують і йдуть.

Нагадаємо, астрологи назвали чотири знака Зодіаку, які люблять смачно поїсти.

Вас також можуть зацікавити новини: