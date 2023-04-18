Астрологи розповіли про тих, з ким краще не мати ніяких справ.

Астрологи назвали найскандальніші знаки Зодіаку, з якими вкрай складно уживатися або працювати. Вони неорганізовані, у них постійно щось відбувається, що збиває їх з пантелику. Ці люди думають, що все у всесвіті обертається навколо них.

Лев

Не секрет, що Леви - це головні егоїсти. Вони не бачать нікого, крім себе. Складно навіть уявити ситуацію, в якій Леви будуть прислухатися до чужої думки. Саме тому з ними вкрай важко працювати.

Якщо щось йде не за тим планом, який вони собі придумали, вони починають виходити з себе, лаятися, можуть переходити на особисті образи і порушувати субординацію щодо колег.

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В особистому житті ситуація не краща. Леви, відчуваючи, що їх не слухають, створюють скандал, де звинувачують свого партнера у всіх смертних гріхах.

Скорпіон

Скорпіони - люди, які свого не упустять. Вони скрізь вставлять свої "п'ять копійок", що взагалі не подобається їхньому найближчому оточенню. Саме тому вони часто скандалять з одногрупниками, колегами, партнерами або навіть з продавщицею в магазині.

Через загостреного почуття справедливості ці люди можуть навіть пхати свого носа в чужі справи, що стає ще одним приводом для з'ясування стосунків.

Також УНІАН писав, що три знаки Зодіаку втратять роботу цього року.

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