Вони наситяться романтичними емоціями і будуть ходити на побачення.

Астрологи перерахували два знаки Зодіаку, представників яких на початку цієї осені чекають справжні романтичні пригоди. Це можуть бути цікаві знайомства, вечірки, побачення або навіть подорожі. Детальніше читайте в нашому матеріалі УНІАН.

Рак

Як стверджують експерти, Раки можуть по-новому подивитися на людей, з якими давно знайомі. Це можуть бути друзі або колеги по роботі, з якими Раки вийдуть за рамки звичного "колективного" спілкування.

Також повідомляється, що в кінці місяця на них чекає романтичний уїк-енд. Можливо, десь за кордоном.

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Лев

Перед Левами буде стояти вибір. Можливо, це буде вибір розлучитися або залишатися у стосунках, або вибір ймовірного партнера. Зірки радять Левам не приймати поспішних рішень. У період з 10 вересня по 2 жовтня можливі емоційні перепади, але з'явиться людина, яка обдарує вас романтикою, турботою, увагою, подарунками.

Судячи з усього, це будуть серйозні тривалі романтичні стосунки.

Нагадаємо, цим знакам Зодіаку 10 вересня принесе нечувані суми.

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