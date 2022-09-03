Любовний гороскоп для двох знаків Зодіаку / фото ru.depositphotos.com

Астрологи перерахували два знаки Зодіаку, представників яких на початку цієї осені чекають справжні романтичні пригоди. Це можуть бути цікаві знайомства, вечірки, побачення або навіть подорожі. Детальніше читайте в нашому матеріалі УНІАН. 

Рак

Як стверджують експерти, Раки можуть по-новому подивитися на людей, з якими давно знайомі. Це можуть бути друзі або колеги по роботі, з якими Раки вийдуть за рамки звичного "колективного" спілкування. 

Також повідомляється, що в кінці місяця на них чекає романтичний уїк-енд. Можливо, десь за кордоном. 

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Лев

Перед Левами буде стояти вибір. Можливо, це буде вибір розлучитися або залишатися у стосунках, або вибір ймовірного партнера. Зірки радять Левам не приймати поспішних рішень. У період з 10 вересня по 2 жовтня можливі емоційні перепади, але з'явиться людина, яка обдарує вас романтикою, турботою, увагою, подарунками. 

Судячи з усього, це будуть серйозні тривалі романтичні стосунки. 

Нагадаємо, цим знакам Зодіаку 10 вересня принесе нечувані суми.

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