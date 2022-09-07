Екстрасенс Людмила Хомутовська: Після отримання ленд-лізу ми увійдемо до агресивної фази війни

Екстрасенс, таролог Людмила Хомутовська в інтерв'ю УНІАН розповіла, чого чекати на фронті восени, наскільки важкою буде для України зима, коли окупанти відійдуть від ЗАЕС та чи чекати на занепад Росії у 2023 році.

Людмило, розкажіть, будь ласка, якої осені чекати Україні та українцям?

На Україну восени чекають великі бої. При цьому матимемо величезну кількість перемог, до яких йшла наша країна. Але потрібно розуміти, що все це буде відбуватись хвилеподібно – десь ми будемо на висоті, десь нам буде важко. До цього потрібно приготуватися й спокійно на це реагувати.

Будуть у нас ще й інформаційні війни. У цьому навіть не сумнівайтеся. Також будуть провокації, як зараз на Запорізькій АЕС. Безліч маніпуляцій. Є висока ймовірність загострення ситуації у новому, несподіваному місці.

На яких територіях загроза буде більшою?

Однозначно, складна ситуація найближчими тижнями буде у Донецьку та Донецькій області. Там буде жорстко. Трохи згодом таке ж чекає на Запоріжжя. У Херсоні ситуація "зависне", проте Україна рухатиметься далі, прибиратиме російські склади. ЗСУ мають план "видавити" окупантів з Херсона без війни. Тобто їх притискатимуть до того, щоб вони пішли самі.

У Харкові, на жаль, у найближчі два місяці нічого не зміниться. Полегшає пізніше.

Щодо Києва, то на столицю повторного нападу не буде. Але в жовтні окупанти намагатимуться підібратися ближче. Буде напруга, але навряд чи окупантам це вдасться зробити.

Українці дуже чекають на перемоги. Чи вдасться ЗСУ восени звільнити окуповані території?

Карти показують визволення наших територій навесні 2023 року. У цей період буде зрозуміло, що Україна перемогла.

Основні бої відбуватимуться у 2022 році, у 2023 році все буде не так масштабно. Уточню, що замороженого воєнного конфлікту не буде. Росія чекає, щоб цей конфлікт заморозили, але цього не станеться.

Здається, що уся Україна вісім років чекала на "бавовну" в Криму. Врешті зараз це відбувається. Як довго триватимуть вибухи на анексованому півострові та коли можливе його повернення до складу України?

Вибухи повторюватимуться, і це буде довго. Також карти показують, що впаде Кримський міст. Щодо нього зараз вичікують, але те, що його буде знищено - це точно.

Я так розумію, що анексований у 2014 році півострів Крим Україна зможе повернути після звільнення від російських окупантів Херсона.

Більшість населення України наразі перебувають в очікуванні важкої зими - роблять консервації, купують обігрівачі. Можете спрогнозувати, що ж все-таки на нас чекає, чи будемо ми замерзати у квартирах?

Я не сказала б, що зима буде дуже складною. Є проблема в тому, що деякі міста після бомбардувань не зможуть відновити системи опалення. Але сказати, що всі ми замерзнемо у квартирах, не можу. Люди, які взагалі не зможуть впоратися, отримуватимуть якусь допомогу від держави.

Але уважними треба бути Харкову, частково Херсону. У Донецьку будуть проблеми. А ось Дніпро та Миколаїв впораються.

Ви сказали, що окупанти можуть влаштовувати провокації, схожі на ситуацію на ЗАЕС. А коли вони підуть звідти?

Окупанти відійдуть до кінця осені. При цьому маніпулювати ЗАЕС вони будуть до останнього дня їхнього перебування там.

Там може бути дві ситуації: або ЗСУ підійдуть дуже близько до ЗАЕС, буде перевага нашої країни, або можуть відбутися домовленості на рівні країн. Спілкуватимуться не безпосередньо Зеленський та Путін, до розв’язання цього питання підключатиметься третя особа. Але Запорізьку АЕС не підірвуть.

Чи зміниться ситуація після приїзду МАГАТЕ?

Сказати, що щось глобально зміниться, не можу. Поки вони там будуть, ситуація розгортатиметься у більш нормальному руслі, але це буде не довго. За тиждень-другий окупанти знову там активізуються, можна чекати на обстріли. Адже це - політичний козир, і вони про це знають.

Можете сказати, Україна отримає ленд-ліз?

В кінці вересня. Після того, як Україна отримає ленд-ліз, ми увійдемо до агресивної фази війни.

Чи дозволять чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану?

Починаючи з нового року воєнний стан поступово скасовуватимуть. У цей період окремим категоріям чоловіків дозволять виїжджати за кордон.

Багато експертів говорять, що Росія, наприклад, за десять років, знову може напасти на Україну. Яка ваша думка з цього приводу?

Гадаю, що нападу не буде. Україна стане абсолютно новою країною. Зараз багато хто дивиться на Україну, виходячи з сьогоднішніх подій, але спробуйте подивитися з іншого боку, з майбутнього, яке буде лише через 10 років. Я б сказала, що у нас буде настільки сильна військова держава, що треба бути хворим на голову, щоб до нас знову полізти. Тобто це не те, що малоймовірно, це просто неможливо.

Коли для Росії настане судний день?

З наступного року щодень буде судним. На місце Путіна прийде відома людина, але під новою "картинкою". Він не буде європейсько налаштований, тож країна почне занепадати.

Загалом у 2023 році в Росії розпочнуться бунти, буде жорстка економічна криза. Наприкінці 2023 року – початку 2024 року деякі міста можуть від'єднатися від складу РФ. Там буде внутрішня війна.

А коли помре Путін?

Не можу сказати, що він помре завтра. Але щось робитиметься, щоб він нібито помер. Чому я говорю "нібито"? Тому, що, згідно з Таро, людина піде по дияволу. Ми можемо вважати, що його вб'ють чи придушать. Але насправді це буде жорсткий обман.

Діана Могилєвич