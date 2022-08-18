Астроексперт закликає українців бути уважними 24 серпня й уникати місць скупчення людей.

Відома екстрасенс Рубіна Цибульська зробила прогноз щодо війни в Україні на День Незалежності 2022. Вона відповіла на запитання, чи варто в такий важливий для українців день чекати на провокації від РФ.

Про це астроексперт розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Конкурент TV".

"Загроза є - ворог планує вибух якогось масштабного об'єкта. І, що показало, найнебезпечніші території - це захоплені ворогом", - зазначила Цибульська.

У зв'язку з цим екстрасенс дала пораду українцям на цей день - уникати місць скупчення людей.

"Буде плануватися щось страшне. Хочу пораду дати: уникайте місця скупчення людей... Це дуже буде небезпечно для народу", - говорить Рубіна.

Раніше екстрасенс Людмила Хомутовська назвала українські міста, які можуть постраждати від ракетних ударів вже 24 серпня, в День незалежності України.

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