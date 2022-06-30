Рунолог Денис Маклашевський, який дійшов до фіналу одного з сезонів шоу "Битва екстрасенсів", дав інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-шоу "Слава+". Чоловік розповів, чому не виправдався його прогноз про те, що повномасштабна війна закінчиться 30 Квітня.
"30 квітня дійсно закінчилися основні масові бойові дії на лінії Ірпінь-Буча-Гостомель. Залишилася лінія фронту, про яку я сказав. Вона буде тягнутися ще близько двох років. Протягом двох років ми відіб'ємо територію, яка належала Україні ще раніше", - переконав експерт.
Також Маклашевський пояснив, чим рунолог відрізняється від таролога.
"Таролог - людина, яка працює з картами таро, на цих картах є ілюстрації. Дані ілюстрації надають інтуїтивне розпізнання. Руни ж - це знаки, які вміють "розмовляти". Їх потрібно розуміти, чути і усвідомлювати", - сказав Денис в інтерв'ю. Чоловік зазначив, що в середньому за прийом у рунолога можна віддати близько 2000 тисяч гривень.
Нагадаємо, астролог розповіла, коли в Росії зміниться влада.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Гороскоп на 29 червня: Рибам-обман, Водоліям-сварки з близькими
- Фінансовий гороскоп на липень 2022 року: названо три знаки, у яких налагодиться ситуація з грошима
- Названо 3 знаки Зодіаку, які найкраще вміють брехати
- Названо чотири знаки зодіаку, яких не хвилює їх зовнішній вигляд