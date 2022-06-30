Експерт переконав, що він прогнозував на цю дату завершення масштабних бойових дій в центральній Україні.

Рунолог Денис Маклашевський, який дійшов до фіналу одного з сезонів шоу "Битва екстрасенсів", дав інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-шоу "Слава+". Чоловік розповів, чому не виправдався його прогноз про те, що повномасштабна війна закінчиться 30 Квітня.

"30 квітня дійсно закінчилися основні масові бойові дії на лінії Ірпінь-Буча-Гостомель. Залишилася лінія фронту, про яку я сказав. Вона буде тягнутися ще близько двох років. Протягом двох років ми відіб'ємо територію, яка належала Україні ще раніше", - переконав експерт.

Також Маклашевський пояснив, чим рунолог відрізняється від таролога.

"Таролог - людина, яка працює з картами таро, на цих картах є ілюстрації. Дані ілюстрації надають інтуїтивне розпізнання. Руни ж - це знаки, які вміють "розмовляти". Їх потрібно розуміти, чути і усвідомлювати", - сказав Денис в інтерв'ю. Чоловік зазначив, що в середньому за прийом у рунолога можна віддати близько 2000 тисяч гривень.

Нагадаємо, астролог розповіла, коли в Росії зміниться влада.

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