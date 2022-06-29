Експерт стверджує, що кардинальні зміни принесе молодик 29 червня.

Липень принесе суттєві зміни як для України, так і для інших країн. Астролог Олександра Івашина розповіла, чого слід чекати вже в найближчому місяці.

"Майбутній місяць буде динамічним і трансформаційним. Події можуть носити часом несподіваний, неординарний характер. Кармічні випробування і доленосні пропозиції. Можна припустити, що майбутній місяць дуже потужно активізує родові програми, які енергетично максимально включаться на захист Батьківщини. Це буде колосальний імпульс, причому пов'язаний з військовими діями. Це дійсно може бути жорстко і болісно, з елементами несподіванки, але доленосно і неминуче", - написала Олександра на своїй сторінці в Facebook.

Астроексперт переконана, що всі російські чиновники, які винні у вбивчій війні на території України, понесуть сильне покарання. Росію ж вже в найближчому часі чекають серйозні випробування.

"У липні в країні-агресорці також можуть посилитися випробування, початися якісь перетворення, очищення інформаційного поля від націоналістичних ідей великодержавного шовінізму і псевдо-патріотизму. І коли верхівка понесе "дуже сильне покарання" за свою націоналістичну великодержавну агресивну ідеологію, у решти громадян країни-агресора відбудеться переосмислення, навіть на рівні не просто індивідуальної, а й колективної свідомості", - резюмувала Івашина.

Нагадаємо, стало відомо, хто із знаків Зодіаку найбільш невдачливий.

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